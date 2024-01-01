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7/24 Dinle Canözüm

Canözüm Şarkı Sözleri

Gökhan Tepe Canözüm şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tepe Canözüm şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Canözüm sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Tepe

Gökhan Tepe

Canözüm

  • İşte Gol

  • Deli Yarim

  • Canözüm

  • Sat Beni Bedavaya

  • Aşığım Ezelden

  • Gitme

  • Seni Bana Vermediler

  • Dayanamam

  • Zehirli

  • Sevmeler Yasak Bana

  • Sana Dargınım

  • Kara Toprak

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