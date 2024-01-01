Gökhan Tepe

Kaç Kere Şarkı Sözleri
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Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım
Ayrılık yakın gibi, her halinden anlarım
Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım
Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım
Ben ağlarım, sen yak resimleri
Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri
Bu şehir beni yine sana hapsetti
Çaresiz beklerim her seven gibi
Oo-ooff
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna
Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım
Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım
Ben ağlarım, sen yak resimleri
Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri
Bu şehir beni yine sana hapsetti
Çaresiz beklerim her seven gibi
Ben ağlarım, sen yak resimleri
Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri
Bu şehir beni yine sana hapsetti
Çaresiz beklerim her seven gibi
Oo-ooff
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna
Vuruldum kaç kere yalancı aşklara
Yüreğim alışır sensiz dayanmaya
Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna
Al ahımı da, götür tanrı huzuruna