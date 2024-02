Gökhan Tepe

Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım Ayrılık yakın gibi, her halinden anlarım Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım Ben ağlarım, sen yak resimleri Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri Bu şehir beni yine sana hapsetti Çaresiz beklerim her seven gibi Oo-ooff Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım Ben ağlarım, sen yak resimleri Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri Bu şehir beni yine sana hapsetti Çaresiz beklerim her seven gibi Ben ağlarım, sen yak resimleri Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri Bu şehir beni yine sana hapsetti Çaresiz beklerim her seven gibi Oo-ooff Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna