Gökhan Tepe

Kal Biraz Daha Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim *** Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim

Yak Ateşinle Seni sevmek o kadar kolay ki Bir gülümsemen yeter Seni duymak o kadar güzel ki Bana bir iki söz yeter *** Gitti gidiyor kalbim Bitti bitiyor sana Bir neşe bir güzellik Allah'ım Ne yakışır yanıma *** Yak ateşinle beni yak kavursun Gözümün içine bak aşkla dolsun Yak ateşinle hadi olanlar olsun Seve seve ölelim aşktan olsun *** Yak ateşinle beni yak kavursun Gözümün içine bak aşkla dolsun Yak ateşinle hadi olanlar olsun Seve seve ölelim aşk buyursun

O Şarkı Olsun be yürek buraya kadardı demek Kapandı o sayfa neye yarar direnmek Affet be yürek zor olsa da bırak gitsin İçindeki ateş yanar yanar söner elbet *** Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler Sever biri, biri gider hep aynı cümleler Suç sende, ya da suç bende ne fark eder Elbet bu da geçer *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde sakıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım *** Olsun be yürek buraya kadardı demek Kapandı o sayfa neye yarar direnmek Vazgeç be yürek zor olsa da unut gitsin İçindeki ateş yanar yanar söner elbet *** Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler Sever biri, biri gider hep aynı cümleler Suç sende, ya da suç bende ne fark eder Elbet bu da geçer *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde sakıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım