Gökhan Tepe

Kalbim Senin Olsun Sevgilim öyle derin ki gözlerin Aşk rengi bildiğin Sevgilim ellerimde ellerin Ah kalbim ah bebeğim *** Seninle yazıldım seninle okundum Yine gelsem dünyaya senin olurdum *** Bebeğim kalbim senin olsun kabul et Bebeğim ömrüm sana doysun Bu hayat bazen güler ya işte insana Hediyem o gülen yüzün olsun *** Bebeğim kalbim senin olsun kabul et Bebeğim ömrüm sana doysun Bu hayat bazen güler ya işte insana Hediyem o gülen yüzün olsun *** Sevgilim öyle derin ki gözlerin Aşk rengi bildiğin Sevgilim ellerimde ellerin Ah kalbim ah bebeğim *** Seninle yazıldım seninle okundum Yine gelsem dünyaya senin olurdum *** Bebeğim kalbim senin olsun kabul et Bebeğim ömrüm sana doysun Bu hayat bazen güler ya işte insana Hediyem o gülen yüzün olsun *** Bebeğim kalbim senin olsun kabul et Bebeğim ömrüm sana doysun Bu hayat bazen güler ya işte insana Hediyem o gülen yüzün olsun Bebeğim o gün bugün olsun

Yak Ateşinle Seni sevmek o kadar kolay ki Bir gülümsemen yeter Seni duymak o kadar güzel ki Bana bir iki söz yeter *** Gitti gidiyor kalbim Bitti bitiyor sana Bir neşe bir güzellik Allah'ım Ne yakışır yanıma *** Yak ateşinle beni yak kavursun Gözümün içine bak aşkla dolsun Yak ateşinle hadi olanlar olsun Seve seve ölelim aşktan olsun *** Yak ateşinle beni yak kavursun Gözümün içine bak aşkla dolsun Yak ateşinle hadi olanlar olsun Seve seve ölelim aşk buyursun

Sevda Çocukları (Alaturka) Bir sahil kasabası bir rüzgar soğuk sarı Bir kadın boynu bükük pek donuk bakışları Gecenin karanlığı inerken perde perde Ha durdu ha duracak sanki kalp atışları Bir adam var aklında gönlünde telaşları İçini ürpertiyor gözyaşları *** Ah ne kadarda benziyoruz biz size Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş Adımız sevda çocukları *** Ah ne kadarda benziyoruz biz size Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş Adımız sevda çocukları *** Bir yolcu otobüsü bir fırtına bir dolu Bir adam arkalarda bağlanmış eli kolu Günün ilk ışıkları doğarken yavaş yavaş Ha vardı ha varacak neredeyse yolun sonu Bir kadın var aklında sevmekten yorulduğu Aşkıyla coşup coşup durulduğu *** Ah ne kadarda benziyoruz biz size Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş Adımız sevda çocukları *** Ah ne kadarda benziyoruz biz size Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş Adımız sevda çocukları *** Ah ne kadarda benziyoruz biz size Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş Adımız sevda çocukları

Yastık Yorgan Gerideler yüreğimin alev alev yandığı geceler Ve mutluluk yakın Bana inanmazsan eğer kalbime bi' dokun Korkma sakın Tam da yalnızlıktan bıkmıştım, ya sen ner'den çıktın? Sana tutunsam gider miydin kalır mıydın? Kal n'olur, n'olur dinle Sarılsam sevgimle, sana dokunsam sever miydin yaşar mıydın bizi? İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin İlk defa tattım bu duyguyu Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından Senle bende aşk ömür boyu İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin İlk defa tattım bu duyguyu Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından Senle bende aşk ömür boyu Gerideler yüreğimin alev alev yandığı geceler Ve mutluluk yakın Bana inanmazsan eğer kalbime bi' dokun Korkma sakın Tam da yalnızlıktan bıkmıştım, ya sen nereden çıktın? Sana tutunsam gider miydin kalır mıydın? Kal n'olur, n'olur dinle Sarılsam sevgimle, sana dokunsam sever miydin yaşar mıydın bizi? İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin İlk defa tattım bu duyguyu Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından Senle bende aşk ömür boyu İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin İlk defa tattım bu duyguyu Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından Senle bende aşk ömür boyu İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin İlk defa tattım bu duyguyu Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından Senle bende aşk ömür boyu

Kal Biraz Daha Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim *** Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim

O Şarkı Olsun be yürek buraya kadardı demek Kapandı o sayfa neye yarar direnmek Affet be yürek zor olsa da bırak gitsin İçindeki ateş yanar yanar söner elbet *** Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler Sever biri, biri gider hep aynı cümleler Suç sende, ya da suç bende ne fark eder Elbet bu da geçer *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde sakıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım *** Olsun be yürek buraya kadardı demek Kapandı o sayfa neye yarar direnmek Vazgeç be yürek zor olsa da unut gitsin İçindeki ateş yanar yanar söner elbet *** Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler Sever biri, biri gider hep aynı cümleler Suç sende, ya da suç bende ne fark eder Elbet bu da geçer *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde sakıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım

Unuturuz İnşallah Baş başa kaldık Kalbim yine kimlere kandık? Seyre daldık, ah gitti giden Yine aldandık *** Dediler ki aşk emanet Ne inan ne inkar et Ben inandım en nihayet Beter olduk, kalbim sabret *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah, ah *** Baş başa kaldık Kalbim yine kimlere kandık? Seyre daldık, ah gitti giden Yine aldandık *** Dediler ki aşk emanet Ne inan ne inkar et Ben inandım en nihayet Beter olduk, kalbim sabret *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah

Yandım Takılır kalır insan bazen ufacık şeylere dayanır düşsede hayret çaresi olmayan dertlere adının anlamı unutan olduğundan olsa gerek nihayet unutur insan yine düşer aşka yandım sanki en çok ben yandım her kim dinleco yandıysa hepsinden çok sevdim en çok ben sevdim kendim seçtim ya pişmanım çok yandım en çok ben yandım her kim yandıysa hepsinden çok sevdim en çok ben sevdim kendim seçtim ya pişmanım çok yandım en çok ben yandım her kim yandıysa hepsinden çok sevdim evet çok sevdim kendim seçtim ya pişmanım çok, pişmanım çok

Kışlara Sürüldük Son defa baktım bugün ardımızda kalanlara Bize olmaz dinleco dedikçe olanlara *** Kaç defa döndük düşün nafile en başlara Çaresiz kaldık diye hasretin kucağında Biliyorsun bunu sende söz ver çok üzülme *** Sanırım sona geldik bu hikayede *** Şimdi ayrıldık diye sanmasınlar biz öldük Sadece nehir bitti denize döküldük Öyle savrulduk diye sanmasınlar ki düştük Sadece bahar bitti kışlara sürüldük