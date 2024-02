Gökhan Tepe

"Dost, dost", diye nice nicesine sarıldım -Sine sarıldım Benim sadık yârim kara topraktır *** Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır *** Beyhude dolandım, boşa yoruldum Benim sadık yârim kara topraktır *** Her kim ki olursa, hey dost, bu sırra mazhar Bu sırra mazhar Dünyaya bırakır ölmez bir eser *** Gün gelir Veysel'i, hey dost, bağrına basar Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır *** Gün gelir Veysel'i, hey can, bağrına basar Benim sadık yârim kara topraktır *** Her türlü isteğim' topraktan aldım Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır *** Gün gelir Veysel'i, hey dost, bağrına basar Benim sadık yârim kara topraktır Kara topraktır