Gökhan Tepe

Kırmızı Halı Biri önünde, biri ardında Ne çok seven öldü yolunda. Sana kırmızı halılar serdiler, Adam oldun ya bu oyunda. *** Gülmeyi kendine siper ettin, İşin olmadı ağlayanla. Ki varsa aşkın adaleti, Ödeyeceksin bir gün ihaneti. *** Bozmak için laneti, vazgeçtim aşkından. *** Yan... Yan... Yan sabahlara kadar ki; Uyan! İnan düşünme hiç, Çıktın hayatımdan. *** Yan... Yan sabahlara kadar ki; Uyan! Şu an tarih yazsın, Çıktım hayatından.

Birkaç Beden Önce O kadar oldu mu sahi? Yıllar mı geçti üstünden? Sadece bir kaç yalan önceydi Sanki son görüşmemiz *** Sahiden unuttuk mu? Tutunca başka ellerden Belki de bir kaç beden önceydi Senle son sevişmemiz *** Kimlerden ayrıldık Kime döndük yüzümüzü Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü *** Durup bir an sorsaydık Kalbimize ikimizi O yalan söylemez, saklardı bizi *** Ben çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** Çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** O kadar oldu mu sahi? Yıllar mı geçti üstünden? Sadece bir kaç yalan önceydi Sanki son görüşmemiz *** Sahiden unuttuk mu? Tutunca başka ellerden Belki de bir kaç beden önceydi Senle son sevişmemiz *** Kimlerden ayrıldık Kime döndük yüzümüzü Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü *** Durup bir an sorsaydık Kalbimize ikimizi O yalan söylemez, saklardı bizi *** Ben çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** Çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** Çok sevdim

Söz Yaprağın rengi sarıya dönünce Bilir ki yakındır düşmesi Ele ne geçer ki dalına küsünce Ayrılığın yok ki çaresi *** Alışığım düşmelere ama Yine yürek bu dayanmak istiyor Tutunabilirse rüzgârlarına Kara kışa kaderine kafa tutuyor *** Alışığım bitmelere ama Yine yürek bu yaranmak istiyor Soyunabilirse yağmurlarına Sırılsıklam yine seni seviyor *** Tut elimi sıkıca sarıl bana Daha iyiyiz biz yan yana Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem Söz daha güzeliz baharda *** Tut elimi sıkıca sarıl bana Daha iyiyiz biz yan yana Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem Söz daha güzeliz baharda *** Yaprağın rengi sarıya dönünce Bilir ki yakındır düşmesi Ele ne geçer ki dalına küsünce Ayrılığın yok ki çaresi *** Alışığım düşmelere ama Yine yürek bu dayanmak istiyor Tutunabilirse rüzgârlarına Kara kışa kaderine kafa tutuyor *** Alışığım bitmelere ama Yine yürek bu yaranmak istiyor Soyunabilirse yağmurlarına Sırılsıklam yine seni seviyor *** Tut elimi sıkıca sarıl bana Daha iyiyiz biz yan yana Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem Söz daha güzeliz baharda *** Tut elimi sıkıca sarıl bana Daha iyiyiz biz yan yana Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem Söz daha güzeliz baharda

Yalan Olur Kim bilir ne kadar çok? Ne kadar az kalmış geçiyor ömür? Kaç gece? ya da kaç gün? Ne kadar dün varmış kim bilir? *** Bilmez kimseler bilmez gölgeler Sorsam söylemez herkes bir haber Onsuz gözlerim gülmez mi kader Sen söyle *** Yalan olur ne söylesem yalan Yalan olur Birini bulur yürek Seni de siler zaman ikimizde kurtulur Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz İçimizde burkulur Yalan olur ne söylesem yalan *** Kim bilir ne kadar çok? Ne kadar az kalmış geçiyor ömür? Kaç gece? ya da kaç gün? Ne kadar dün varmış kim bilir? *** Bilmez kimseler bilmez gölgeler Sorsam söylemez herkes bir haber Onsuz gözlerim gülmez mi kader Sen söyle *** Yalan olur ne söylesem yalan Yalan olur Birini bulur yürek Seni de siler zaman ikimizde kurtulur Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz İçimizde burkulur *** Birini bulur yürek Seni de siler zaman ikimizde kurtulur Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz İçimizde burkulur Yalan olur ne söylesem yalan

Azıcık Aşk Hadi bi şeytana uy da sokul bana Günahım aşka sözüm geçmez Bi kere rüzgâra değdi de yandı ya İki gözüm yazık ağlaya, ağlaya Seni arar adres bilmez Kederi hasrete bağlaya, bağlaya Bir ömür geçmez Yoluna bin kere ölmek var Aşkın ilmine sövmek var Yapma kalbime kıyma boş yere Yokluğunda bu dünya dar Deli yürek seni ezdirmez Kaderi kendine güldürmez Azıcık aşk bizi öldürmez Gittiğin gün bittiğim anda Bu gece talihi baştan yaz Sev o kadar da canın yanmaz Sabaha hiç bi şeyim kalmaz Gel de tekrar dönsün dünya Hadi bi şeytana uy da sokul bana Günahım aşka sözüm geçmez Bi kere rüzgâra değdi de yandı ya İki gözüm yazık ağlaya, ağlaya Seni arar adres bilmez Kederi hasrete bağlaya, bağlaya Yoluna bin kere ölmek var Aşkın ilmine sövmek var Yapma kalbime kıyma boş yere Yokluğunda bu dünya dar Deli yürek seni ezdirmez Kaderi kendine güldürmez Azıcık aşk bizi öldürmez Gün bittiğim anda Bu gece talihi baştan yaz Sev o kadar da canın yanmaz Sabaha hiç bi şeyin kalmaz Gel de tekrar dönsün dünya Deli yürek seni ezdirmez Kaderi kendine güldürmez Bu gece talihi baştan yaz Sev o kadar da canın yanmaz Sabaha hiç bi şeyin kalmaz Gel de tekrar dönsün dünyam

Cevapsız Aramalı Cevapsız aramalı Ayrılıktan yaralı bi duygu bu Kesik kesik gidip gelen Ne yapsam yaramadı Hiç gücüm kalmadı Ki sonbahar esip esip de gürleyen Boşa koydum olmadı Bolu zaten olmadı Çilem ne zaman bitecek Bilemem henüz dolmadı Buralardan kaçmalı Ya da git gide yanmalı Dualarında bi faydası olmadı ama olmalı Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya Bunca acıya dayanmaya Yeniden aşka inanmaya Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya Bunca acıya dayanmaya Yeniden aşka inanmaya Allah'ım güç ver offf Cevapsız aramalı Ayrılıktan yaralı bi duygu bu Kesik kesik gidip gelen Ne yapsam yaramadı Hiç gücüm kalmadı Ki esip esip de gürleyen Boşa koydum olmadı Bolu zaten olmadı Çilem ne zaman bitecek Bilemem henüz dolmadı Buralardan kaçmalı Dualarında bi faydası olmadı ama olmalı Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya Bunca acıya dayanmaya Yeniden aşka inanmaya Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya Bunca acıya dayanmaya Yeniden aşka inanmaya Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya Bunca acıya dayanmaya Yeniden aşka inanmaya Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya Bunca acıya dayanmaya Yeniden aşka inanmaya Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya Bunca acıya dayanmaya Yeniden aşka inanmaya Allah'ım güç ver bu rüyadan uyanmaya Bunca acıya dayanmaya Yeniden aşka inanmaya Allah'ım güç ver

Yardan Ayrı Yine yollardayım, Bulamadım kendimi. Yaralı kuşlar gibi, Saramadım kalbimi. *** Ah zaman dursana, Yalandan olsa da. İhtimallerle geçti bak bir ömür, Bana bir gülsene. *** Olmuyor, olmuyor, gülmüyor şu yüzüm Yardan ayrı, serden ayrı. Talihsizmiş yazım, gecelerim çok uzun Dayanamam ben gayrı. Yaşayamam ben gayrı.