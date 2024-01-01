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7/24 Dinle Yaz 2018

Yaz 2018 Şarkı Sözleri

Gökhan Tepe Yaz 2018 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tepe Yaz 2018 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaz 2018 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Tepe

Gökhan Tepe

Yaz 2018

  • Kışlara Sürüldük

  • Yak Ateşinle

  • Sevda Çocukları (Alaturka)

  • Yastık Yorgan

  • Kal Biraz Daha

  • O Şarkı

  • Unuturuz İnşallah

  • Kalbim Senin Olsun

  • Yandım

  • Tekrar Buluşuncaya Kadar (Demo)

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