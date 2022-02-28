Yaz 2018 Şarkı Sözleri
Gökhan Tepe Yaz 2018 şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tepe Yaz 2018 şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Yaz 2018 sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Olsun be yürek buraya kadardı demek
Kapandı o sayfa neye yarar direnmek
Affet be yürek zor olsa da bırak gitsin
İçindeki ateş yanar yanar söner elbet
***
Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler
Sever biri, biri gider hep aynı cümleler
Suç sende, ya da suç bende ne fark eder
Elbet bu da geçer
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde sakıyım
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde saklıyım
***
Olsun be yürek buraya kadardı demek
Kapandı o sayfa neye yarar direnmek
Vazgeç be yürek zor olsa da unut gitsin
İçindeki ateş yanar yanar söner elbet
***
Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler
Sever biri, biri gider hep aynı cümleler
Suç sende, ya da suç bende ne fark eder
Elbet bu da geçer
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde sakıyım
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde saklıyım
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde saklıyım
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Seni sevmek o kadar kolay ki
Bir gülümsemen yeter
Seni duymak o kadar güzel ki
Bana bir iki söz yeter
***
Gitti gidiyor kalbim
Bitti bitiyor sana
Bir neşe bir güzellik Allah'ım
Ne yakışır yanıma
***
Yak ateşinle beni yak kavursun
Gözümün içine bak aşkla dolsun
Yak ateşinle hadi olanlar olsun
Seve seve ölelim aşktan olsun
***
Yak ateşinle beni yak kavursun
Gözümün içine bak aşkla dolsun
Yak ateşinle hadi olanlar olsun
Seve seve ölelim aşk buyursun
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Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz
Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz
***
Allah aşkına kal biraz daha
Boynumuz bükük durmasın
Al beni yine sakla göğsüne
Ayrılık bizi bulamasın
***
Karanlıktan üşüdüm üşüdüm
Lambaları yak düşünüp düşünüp
Uykuya dalmak ne mümkün kaderim
Sensiz uyanmak bir ömür bilirim
***
İstersen üzülüp, üzülüp
Aynalara bak neyi var neyi yoksa
Her şeyi yak denedim ne mümkün
Seni unutmak sevgilim
***
Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz
Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz
***
Allah aşkına kal biraz daha
Boynumuz bükük durmasın
Al beni yine sakla göğsüne
Ayrılık bizi bulamasın
***
Karanlıktan üşüdüm üşüdüm
Lambaları yak düşünüp düşünüp
Uykuya dalmak ne mümkün kaderim
Sensiz uyanmak bir ömür bilirim
***
İstersen üzülüp, üzülüp
Aynalara bak neyi var neyi yoksa
Her şeyi yak denedim ne mümkün
Seni unutmak sevgilim
-
Baş başa kaldık
Kalbim yine kimlere kandık?
Seyre daldık, ah gitti giden
Yine aldandık
***
Dediler ki aşk emanet
Ne inan ne inkar et
Ben inandım en nihayet
Beter olduk, kalbim sabret
***
Bir o yana, bir bu yana
Koca dünya dar geliyor
Bu gece bitmez, sabaha
Unuturuz inşallah
***
Bir o yana, bir bu yana
Kimi görsem of çekiyor
Biz alıştık, vur bir daha
Unuturuz inşallah, ah
***
Baş başa kaldık
Kalbim yine kimlere kandık?
Seyre daldık, ah gitti giden
Yine aldandık
***
Dediler ki aşk emanet
Ne inan ne inkar et
Ben inandım en nihayet
Beter olduk, kalbim sabret
***
Bir o yana, bir bu yana
Koca dünya dar geliyor
Bu gece bitmez, sabaha
Unuturuz inşallah
***
Bir o yana, bir bu yana
Kimi görsem of çekiyor
Biz alıştık, vur bir daha
Unuturuz inşallah
***
Bir o yana, bir bu yana
Koca dünya dar geliyor
Bu gece bitmez, sabaha
Unuturuz inşallah
***
Bir o yana, bir bu yana
Kimi görsem of çekiyor
Biz alıştık, vur bir daha
Unuturuz inşallah
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