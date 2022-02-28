Gökhan Tepe

O Şarkı Olsun be yürek buraya kadardı demek Kapandı o sayfa neye yarar direnmek Affet be yürek zor olsa da bırak gitsin İçindeki ateş yanar yanar söner elbet *** Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler Sever biri, biri gider hep aynı cümleler Suç sende, ya da suç bende ne fark eder Elbet bu da geçer *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde sakıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım *** Olsun be yürek buraya kadardı demek Kapandı o sayfa neye yarar direnmek Vazgeç be yürek zor olsa da unut gitsin İçindeki ateş yanar yanar söner elbet *** Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler Sever biri, biri gider hep aynı cümleler Suç sende, ya da suç bende ne fark eder Elbet bu da geçer *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde sakıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım

Yak Ateşinle Seni sevmek o kadar kolay ki Bir gülümsemen yeter Seni duymak o kadar güzel ki Bana bir iki söz yeter *** Gitti gidiyor kalbim Bitti bitiyor sana Bir neşe bir güzellik Allah'ım Ne yakışır yanıma *** Yak ateşinle beni yak kavursun Gözümün içine bak aşkla dolsun Yak ateşinle hadi olanlar olsun Seve seve ölelim aşktan olsun *** Yak ateşinle beni yak kavursun Gözümün içine bak aşkla dolsun Yak ateşinle hadi olanlar olsun Seve seve ölelim aşk buyursun

Kal Biraz Daha Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim *** Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim