Gökhan Tepe

Oldu Sana kim dedi niye dedi ara dedi bul dedi buldun da ne oldu peki off dedi üff dedi arada bi titredi 0 sesine ne oldu *** Geriye dönerse zaman yaşarız aşkımızı hemen oldu Ne söylüyosun be anam, ben gideli aylar oldu Ee biliyorum ki dönerse zaman yaşarız aşkımızı hemen oldu Ne söylüyosun be anam ben gideli aylar oldu *** Ama gözlerim doldu gözlerim doldu Böyle tatlı sözler duymayalı çok zaman oldu Yine beklenen oldu kötü son seni buldu Böyle komik bir surat görmeyeli çok zaman oldu *** sana kim dedi niye dedi ara dedi bul dedi buldun da ne oldu peki kem dedi küm dedi arada bi hımm dedi o çenene ne oldu *** sana kim dedi niye dedi yine dedi gör dedi gördünde ne oldu peki off dedin üff dedin arada bi titredin o sesine ne oldu *** Geriye dönerse zaman yaşarız aşkımızı hemen oldu Ne söylüyosun be anam ben gideli aylar oldu Ama gözlerim doldu gözlerim doldu Böyle tatlı sözler duymayalı çok zaman oldu yine beklenen oldu kötü son seni buldu Böyle komik bir surat görmeyeli çok zaman oldu *** sana kim dedi niye dedi ara dedi bul dedi buldun da ne oldu peki kem dedi küm dedi arada bi hımm dedi o çenene ne oldu *** sana kim dedi niye dedi yine dedi gör dedi gördünde ne oldu peki off dedin üff dedin arada bi titredin imajına ne oldu *** olduu...

İnsanoğlu bazen zarif bir söz unutturur her şeyi düşünmeden söylediğin en acı sözleri istemezdim aslında kalbini kırmayı bu masum gözleri yeniden ağlatmayı *** savaştık olmadı umudum kalmadı yaralandık yazık bize hiç bir ihtimal kalmadı savaştık olmadı umudum kalmadı yaralandık yazık yine aşk bize hiç bir ihtimal bırakmadı *** insanoğlu yalnız gelir bu dünyadan yalnız göçer ben seninle gelmişim ya sensiz ölemem için garip olur ya damlalar düşer birer birer sen beni anlamazsın yalnızca git yeter... *** insanoğlu yalnız gelir bu dünyadan yalnız göçer ben seninle gelmişim ya sensiz ölemem için garip olur ya damlalar düşer birer birer sen beni anlamazsın yalnızca git yeter...

Yürü Yüreğim Her yürek kayıp verir Ağır olur yenilgi Kabullenmek zor gelir Adı aşk, bu hatır değil ki *** Sevmedin, sevemedin Kabul etmek suçtu sanki Hep vermeden istedin Bu kalp benim, ödünç değil ki *** Bu kadar anla yeter Acı zamanla geçer Bilmiyorsan hiç değilse Hasrete saygı göster *** Bu kadar anla yeter Acı zamanla geçer Bilmiyorsan hiç değilse Hasrete saygı göster *** Yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** Yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** Her yürek kayıp verir Ağır olur yenilgi Kabullenmek zor gelir Adı aşk, bu hatır değil ki *** Sevmedin, sevemedin Kabul etmek suçtu sanki Hep vermeden istedin Bu kalp benim, ödünç değil ki *** Bu kadar anla yeter Acı zamanla geçer Bilmiyorsan hiç değilse Hasrete saygı göster *** Bu kadar anla yeter Acı zamanla geçer Bilmiyorsan hiç değilse Hasrete saygı göster *** Yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** Yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** E yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil *** E yürü yüreğim, gidelim buralardan Aşk bizimle değil Sana buralarda bir şey olsa Kimsenin umurunda değil *** Anıları, acıları bir araya topla Yak, dağıt külleri Bize de güler bu hayat nasıl olsa Hiç umurumda değil

Gel Aşkım Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden Gel kirlileri temize çekelim serelim yeniden Gel senden uzak sevdalarda yüreğim uyur gezer Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel *** Gel aşkım gel zaman mekan mühim değil yeter ki gel Gel aşkım gel savaşmadan savunmadan esirinim ben İstersen bahar gelir çiçeklenir açar yürek Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel *** Gel paylaşalım ne var ne yoksa her şeyi yitirmeden Gel kirlileri temize çekelim serelim yeniden Gel senden uzak sevdalarda yüreğim uyur gezer Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel *** Gel aşkım gel zaman mekan mühim değil yeter ki gel Gel aşkım gel savaşmadan savunmadan esirinim ben İstersen bahar gelir çiçeklenir açar yürek Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel *** Gel aşkım gel zaman mekan mühim değil yeter ki gel Gel aşkım gel savaşmadan savunmadan esirinim ben İstersen bahar gelir çiçeklenir açar yürek Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel *** Gel aşkım gel zaman mekan mühim değil yeter ki gel Gel aşkım gel savaşmadan savunmadan esirinim ben İstersen bahar gelir çiçeklenir açar yürek Gel aşkım gel istiyorum çılgın gibi gel

Yaz Gecesi Mavi mavi ıslak ıslak Yakınlaşsak sıcak sıcak Dalgalar hep bize vursa Sahillerde yalnız kalsak *** Aşkın nefesimde yüreğimin her köşesinde Dokunursan yanarız bu nde sonunu düşünme *** Aşkın nefesimde yüreğimin en derininde Usul usul gel ateşi hisset yüreğinde sonunu düşünme *** Sen sen aşkım sultanımsın Gel hadi gel yüreğim de tahtın

Emrine Amade Kıyamam sana üzmek istemezdim aslında Kıyamam sana şimdi kızgınım gururuma *** Bebeğim sen diye ayaklanır yüreğim Aşığım sana nasıl diyeyim Al canım senindir herşeyim Bebeğim sen diye ayaklanır yüreğim Aşığım sana nasıl diyeyim Al canım senindir herşeyim *** Kalbim İster yak ister sevindir Gönlüme adını yazdım Bundan böyle ya sen ya hiç...

Kaç Kere Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım Ayrılık yakın gibi, her halinden anlarım Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım Ben ağlarım, sen yak resimleri Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri Bu şehir beni yine sana hapsetti Çaresiz beklerim her seven gibi Oo-ooff Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım Ben ağlarım, sen yak resimleri Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri Bu şehir beni yine sana hapsetti Çaresiz beklerim her seven gibi Ben ağlarım, sen yak resimleri Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri Bu şehir beni yine sana hapsetti Çaresiz beklerim her seven gibi Oo-ooff Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna

Evire Çevire Çektiğim acıların aynısından sana da ısmarladım Borçlu kalmayı sevmem bilirsin bi sana geç kaldım Ben yaşadıkça çıldıracaksın ihtimal derim Verdiğim rahatsızlıktan dolayı çok özür dilerim *** İlk değil ki insanın şeytana uyması Zordur hep gidenlerin kalanları duyması Acım kalır sana pişmanlığımdan Bir yalan uydur hadi bana en doğrusundan *** Aşk adamı evire çevire döver İhaneti böyle yüreği döner Sen öğrettin bana gururlanmayı Söyle o şarkıyı bir teselli ver

Unut Kalbim Korkma, dön de bak unuttuğun yüzüme Korkma, dön de bak yarısı yanık resmime Bir nefes daha çekiyorum aşkını içime *** Artık yalnız kalan hatıralarla bu gece İçimde sancılar, tarifi yok Terkedip giden duyguların adresi yok Tam unutmaya alışırken seni Her yanımda sen, herşeyi mahveder gibi *** Unut kalbim, adını bile unut Yak içinde kalmasın ne aşk ne de umut Gün olur hasret, çekilir gider sabret Hayat sorar hesabını, yaşanmadı farzet *** Unut kalbim, adını bile unut Yak içinde kalmasın ne aşk ne de umut Gün olur hasret, çekilir gider sabret Hüzün dolu o günleri yaşanmadı farzet] *** Artık yalnız kalan hatıralarla bu gece İçimde sancılar, tarifi yok Terkedip giden duyguların adresi yok Tam unutmaya alışırken seni Her yanımda sen, herşeyi mahveder gibi

Bu Yüzden Ahh bir telaş var yüzünde Ayrılık var gözünde görmez olaydım Ahh bir telaş var sesinde Ayrılık var sözünde duymaz olaydım *** Beni sar beni sar Sen gidince yar dayanamam Dokunamaz ne aşk ne de bir kimse Bu kalp senin bana inan... *** Bu yüzden özlerim seni Başımda hasretin deli Ya dön geri ya sev beni Yok ki aşkının benzeri *** Bu yüzden özlerim seni Başımda hasretin deli Ya dön geri ya sev beni Uyutmaz ki bu aşk bizi *** Sen bana ben sana aidim anlasana canım...