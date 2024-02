Gökhan Tepe

Sana kim dedi niye dedi ara dedi bul dedi buldun da ne oldu peki off dedi üff dedi arada bi titredi 0 sesine ne oldu *** Geriye dönerse zaman yaşarız aşkımızı hemen oldu Ne söylüyosun be anam, ben gideli aylar oldu Ee biliyorum ki dönerse zaman yaşarız aşkımızı hemen oldu Ne söylüyosun be anam ben gideli aylar oldu *** Ama gözlerim doldu gözlerim doldu Böyle tatlı sözler duymayalı çok zaman oldu Yine beklenen oldu kötü son seni buldu Böyle komik bir surat görmeyeli çok zaman oldu *** sana kim dedi niye dedi ara dedi bul dedi buldun da ne oldu peki kem dedi küm dedi arada bi hımm dedi o çenene ne oldu *** sana kim dedi niye dedi yine dedi gör dedi gördünde ne oldu peki off dedin üff dedin arada bi titredin o sesine ne oldu *** Geriye dönerse zaman yaşarız aşkımızı hemen oldu Ne söylüyosun be anam ben gideli aylar oldu Ama gözlerim doldu gözlerim doldu Böyle tatlı sözler duymayalı çok zaman oldu yine beklenen oldu kötü son seni buldu Böyle komik bir surat görmeyeli çok zaman oldu *** sana kim dedi niye dedi ara dedi bul dedi buldun da ne oldu peki kem dedi küm dedi arada bi hımm dedi o çenene ne oldu *** sana kim dedi niye dedi yine dedi gör dedi gördünde ne oldu peki off dedin üff dedin arada bi titredin imajına ne oldu *** olduu...

Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım Ayrılık yakın gibi, her halinden anlarım Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım Ben ağlarım, sen yak resimleri Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri Bu şehir beni yine sana hapsetti Çaresiz beklerim her seven gibi Oo-ooff Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Çaresiz bakma bana, ne olur, yalvarırım Ayrılık yakın gibi, ben sevenim, anlarım Ben ağlarım, sen yak resimleri Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri Bu şehir beni yine sana hapsetti Çaresiz beklerim her seven gibi Ben ağlarım, sen yak resimleri Ben unutmam hayatım sevdiğim o gözleri Bu şehir beni yine sana hapsetti Çaresiz beklerim her seven gibi Oo-ooff Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna Vuruldum kaç kere yalancı aşklara Yüreğim alışır sensiz dayanmaya Ne yangınlar gördüm bu sevda uğruna Al ahımı da, götür tanrı huzuruna