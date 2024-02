Her mevsimde aşk peşinde pusulayı şaşırdım Her çiçekte bal düşünde feleğimi şaşırdım Yarim şimdi el elinde keçileri kaçırdım Bu kez gerçekten sevmişim feleğimi şaşırdım Yandım aman döndün sandım Alevine sarıldım Of yeter artık kalmadı sabrım Ele güne darıldım Ömürsün ömür deli gönlüm doymak bilmiyor Ömürsün ömür deli gönlüm hiç uslanmıyor