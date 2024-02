Gökhan Tepe

Deli gözlerin aklıma geldikce duramam Firar uykular her gece kendimi alamam Yeni bir hayatı düşünmek imkansız Artık hayatım senden önce ve *** Bu şehirde yalnızlığa sarılıp tutunmak Kolay değil çarem inan seni sensiz yaşamak Ne savaşlar aşklarla bitti ne olur inansak Kime ne bir gün kaldığımız yerden başlasak *** Yüreğim yollarda ararım heryerde İzini her an bir gün başlar yeni bir duyguyla Geçmişi unutup uçarız yine yeni bir aşka Deli gözlerin aklıma geldikce duramam *** Firar uykular her gece kendimi alamam Yeni bir hayatı düşünmek imkansız Artık hayatım senden önce ve Bu şehirde yalnızlığa sarılıp tutunmak *** Kolay değil çarem inan seni sensiz yaşamak Ne savaşlar aşklarla bitti ne olur inansak Kime ne bir gün kaldığımız yerden başlasak Yüreğim yollarda ararım heryerde İzini her an bir gün başlar yeni bir duyguyla