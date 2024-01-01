Eyvah Gönül Şarkı Sözleri
Gökhan Tepe Eyvah Gönül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tepe Eyvah Gönül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Eyvah Gönül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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Deli gözlerin aklıma geldikce duramam
Firar uykular her gece kendimi alamam
Yeni bir hayatı düşünmek imkansız
Artık hayatım senden önce ve
***
Bu şehirde yalnızlığa sarılıp tutunmak
Kolay değil çarem inan seni sensiz yaşamak
Ne savaşlar aşklarla bitti ne olur inansak
Kime ne bir gün kaldığımız yerden başlasak
***
Yüreğim yollarda ararım heryerde
İzini her an bir gün başlar yeni bir duyguyla
Geçmişi unutup uçarız yine yeni bir aşka
Deli gözlerin aklıma geldikce duramam
***
Firar uykular her gece kendimi alamam
Yeni bir hayatı düşünmek imkansız
Artık hayatım senden önce ve
Bu şehirde yalnızlığa sarılıp tutunmak
***
Kolay değil çarem inan seni sensiz yaşamak
Ne savaşlar aşklarla bitti ne olur inansak
Kime ne bir gün kaldığımız yerden başlasak
Yüreğim yollarda ararım heryerde
İzini her an bir gün başlar yeni bir duyguyla
-
Sanki hiç hak yememişsin
Aferin beyim aferin
Hak yiyerek doymamışsın
Aferin beyim aferin
***
Az kazançla işin olmaz
Sanma bunu kimse bilmez
Az kazanç işine gelmez
Aferin beyim aferin
***
Sıfırdan başladım dersin
Viski içer havyar yersin
Sana veren bana versin
Aferin beyim aferin
***
Hep namuslu görünürsün
Renkten renge bürünürsün
Bu çiftlikte barınırsın
Aferin beyim aferin
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Eyvah Gönül Senin Başa
Dert Kervanı Gelmiş Gitmiş
Yine Dertler Kaldı Sana
Dost Yükünü Almış Gitmiş
Yine Dertler Kaldı Sana
Dost Yükünü Almış Gitmiş
***
Sen Alıştın Dert Çekmeye
Her Derde Boyun Bükmeye
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
******
Zaten Senin Derdin Bitmez
Dertsiz Günün Hoşa Gitmez
Az Dert Çekmek Sana Yetmez
Dağlar Kadar Olmuş Gitmiş
Az Dert Çekmek Sana Yetmez
Dağlar Kadar Olmuş Gitmiş
***
Sen Alıştın Dert Çekmeye
Her Derde Boyun Bükmeye
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
***
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
Dost Kaldı mı Dert Dökmeye
Dert Defterin Dolmuş Gitmiş
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Seher yeli seher yeli
Al yanına götür beni
Hazin esen seher yeli
Al yanına götür beni
**
Kurban olam karlı dağlar
Verin benim sevdiğimi
Kurban olam karlı dağlar
Verin benim sevdiğimi
**
Sen küçüksün ölemezsin
Kefen bile giyemezsin
Kara toprak aldı seni
İstesen de dönemezsin
dönemezsin
**Sen küçüksün ölemezsin
Kefen bile giyemezsin
Kara toprak aldı seni
İstesen de dönemezsin
**
dönemezsin
***
Yüce dağlar dizi dizi
Viran ettin hanemizi
Kime diyek derdimizi
Verin bana yiğidimi
yiğidimi
**
Yüce dağlar dizi dizi
Viran ettin hanemizi
Yüce dağlar dizi dizi
Viran ettin hanemizi
Kime diyek derdimizi
Verin bana yiğidimi
Verin bana yiğidimi
yiğidimi
**
Sen küçüksün ölemezsin
Kefen bile giyemezsin
Kara toprak aldı seni
İstesen de dönemezsin
dönemezsin
**
Sen küçüksün ölemezsin
Kefen bile giyemezsin
Kara toprak aldı seni
İstesen de dönemezsin
**
dönemezsin
-
Hasta yüreğime el vurma doktor
Eriyip eriyip gidiyor işte
Lokman bile olsan devası yoktur
Çürüyüp çürüyüp gidiyor işte
**
Lokman bile olsan devası yoktur
Çürüyüp çürüyüp gidiyor işte
Yağmur ile dolu yağdı yoluma
Gurbetlik hasretlik çöktü dalıma
Felek kelepçesin taktı koluma
Sürüyüp sürüyüp gidiyor işte
**
Sürüyüp sürüyüp gidiyor işte
Ben yardan ayrıyım yar benden ayrı
Bana kendiminde olmuyor hayrı
**
Bağımda güllerim açmıyor gayrı
Kuruyup kuruyup gidiyor işte
Bağımda güllerim açmıyor gayrı
Kuruyup kuruyup gidiyor işte
Yağmur ile dolu yağdı yoluma
Gurbetlik hasretlik çöktü dalıma
Felek kelepçesin taktı koluma
Sürüyüp sürüyüp gidiyor işte
Sürüyüp sürüyüp gidiyor işte
Bağımda güllerim açmıyor gayrı
**
Kuruyup kuruyup gidiyor işte
-
Su Sızıyor Sızıyor
Su Sızıyor Sızıyor
Taşların Arasından
Taşların Arasından
Eğil Bir Yol Öpeyim
Eğil Bir Yol Öpeyim
Kaşların Arasından
Kaşların Arasından
Oğlan mayilem oğlan
Sözüne de kavilem oğlan
Enişte bana pişt demiş
Yalan aslanım yalannn
Denizin kenarında
Denizin kenarında
Kalayladım kazanı
Kalayladım kazanı
Bir güzelin uğruna
Bir güzelin uğruna
Yedim ıramazanı
Yedim ıramazanı
Oğlan mayilem oğlan
Sözüne de kavilem oğlan
Enişte bana pişt demiş
Yalan aslanım yalan
Kar yağıyor yağıyor
Kar yağıyor yağıyor
Abamı giyeceğim
Abamı giyeceğim
İhtiyara varıp da
İhtiyara varıp da
Baba mı diyeceğim
Baba mı diyeceğim
Oğlan mayilem oğlan
Sözüne de kavilem oğlan
Enişte bana pişt demiş
Yalan aslanım yalannn