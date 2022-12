Gökhan Tepe

Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la *** Dağılmışım yine Derdinle bu gece Toplanma ihtimal yok Hüzünde şarkılar Demlenmişim yine Senin benden haberin yok *** Saymıyorum bu zamansız hasreti Yalnız kalmak kader değil Korkmuyorum göze aldım her şeyi Canımın canı senden başka yerim yok İnan bana *** Ne dost tanırım, ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la *** Dağılmışım yine Derdinle bu gece Toplanma ihtimal yok Hüzünde şarkılar Demlenmişim yine Senin benden haberin yok *** Saymıyorum bu zamansız hasreti Yalnız kalmak kader değil Korkmuyorum göze aldım her şeyi Canımın canı senden başka yerim yok İnan bana *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere