Gökhan Tepe

Seninle Her Yere Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la *** Dağılmışım yine Derdinle bu gece Toplanma ihtimal yok Hüzünde şarkılar Demlenmişim yine Senin benden haberin yok *** Saymıyorum bu zamansız hasreti Yalnız kalmak kader değil Korkmuyorum göze aldım her şeyi Canımın canı senden başka yerim yok İnan bana *** Ne dost tanırım, ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la *** Dağılmışım yine Derdinle bu gece Toplanma ihtimal yok Hüzünde şarkılar Demlenmişim yine Senin benden haberin yok *** Saymıyorum bu zamansız hasreti Yalnız kalmak kader değil Korkmuyorum göze aldım her şeyi Canımın canı senden başka yerim yok İnan bana *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere

Günahın Bende Gerçek mi bu hal? Gerçekten mi gidiyorsun? Neden kal demeye tutuk bu dilim? Bir garip halim *** Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer Geçip gitmene yürekten ben izin verdim Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** Gerçek mi bu hal? Gerçekten mi gidiyorsun? Neden kal demeye tutuk bu dilim? Bir garip halim *** Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer Geçip gitmene yürekten ben izin verdim Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** İnşallah İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende