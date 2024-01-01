Gökhan Tepe

-
Bir sahil kasabası bir rüzgar soğuk sarı
Bir kadın boynu bükük pek donuk bakışları
Gecenin karanlığı inerken perde perde
Ha durdu ha duracak sanki kalp atışları
Bir adam var aklında gönlünde telaşları
İçini ürpertiyor gözyaşları
***
Ah ne kadarda benziyoruz biz size
Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları
Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş
Adımız sevda çocukları
***
Ah ne kadarda benziyoruz biz size
Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları
Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş
Adımız sevda çocukları
***
Bir yolcu otobüsü bir fırtına bir dolu
Bir adam arkalarda bağlanmış eli kolu
Günün ilk ışıkları doğarken yavaş yavaş
Ha vardı ha varacak neredeyse yolun sonu
Bir kadın var aklında sevmekten yorulduğu
Aşkıyla coşup coşup durulduğu
***
Ah ne kadarda benziyoruz biz size
Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları
Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş
Adımız sevda çocukları
***
Ah ne kadarda benziyoruz biz size
Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları
Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş
Adımız sevda çocukları
***
Ah ne kadarda benziyoruz biz size
Göğsünüzde kırık sevgi parçacıkları
Aşk hepimizi sanki evlat edinmiş
Adımız sevda çocukları
-
Seni sevmek o kadar kolay ki
Bir gülümsemen yeter
Seni duymak o kadar güzel ki
Bana bir iki söz yeter
***
Gitti gidiyor kalbim
Bitti bitiyor sana
Bir neşe bir güzellik Allah'ım
Ne yakışır yanıma
***
Yak ateşinle beni yak kavursun
Gözümün içine bak aşkla dolsun
Yak ateşinle hadi olanlar olsun
Seve seve ölelim aşktan olsun
***
Yak ateşinle beni yak kavursun
Gözümün içine bak aşkla dolsun
Yak ateşinle hadi olanlar olsun
Seve seve ölelim aşk buyursun
-
Gerideler yüreğimin alev alev yandığı geceler
Ve mutluluk yakın
Bana inanmazsan eğer kalbime bi' dokun
Korkma sakın
Tam da yalnızlıktan bıkmıştım, ya sen ner'den çıktın?
Sana tutunsam gider miydin kalır mıydın?
Kal n'olur, n'olur dinle
Sarılsam sevgimle, sana dokunsam sever miydin yaşar mıydın bizi?
İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin
İlk defa tattım bu duyguyu
Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından
Senle bende aşk ömür boyu
İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin
İlk defa tattım bu duyguyu
Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından
Senle bende aşk ömür boyu
Gerideler yüreğimin alev alev yandığı geceler
Ve mutluluk yakın
Bana inanmazsan eğer kalbime bi' dokun
Korkma sakın
Tam da yalnızlıktan bıkmıştım, ya sen nereden çıktın?
Sana tutunsam gider miydin kalır mıydın?
Kal n'olur, n'olur dinle
Sarılsam sevgimle, sana dokunsam sever miydin yaşar mıydın bizi?
İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin
İlk defa tattım bu duyguyu
Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından
Senle bende aşk ömür boyu
İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin
İlk defa tattım bu duyguyu
Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından
Senle bende aşk ömür boyu
İlk defa bu yalnız kalbim kendinden emin
İlk defa tattım bu duyguyu
Gel yeter bi' yastık yorgan, her geçen günün ardından
Senle bende aşk ömür boyu
-
Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz
Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz
***
Allah aşkına kal biraz daha
Boynumuz bükük durmasın
Al beni yine sakla göğsüne
Ayrılık bizi bulamasın
***
Karanlıktan üşüdüm üşüdüm
Lambaları yak düşünüp düşünüp
Uykuya dalmak ne mümkün kaderim
Sensiz uyanmak bir ömür bilirim
***
İstersen üzülüp, üzülüp
Aynalara bak neyi var neyi yoksa
Her şeyi yak denedim ne mümkün
Seni unutmak sevgilim
***
Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz
Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz
***
Allah aşkına kal biraz daha
Boynumuz bükük durmasın
Al beni yine sakla göğsüne
Ayrılık bizi bulamasın
***
Karanlıktan üşüdüm üşüdüm
Lambaları yak düşünüp düşünüp
Uykuya dalmak ne mümkün kaderim
Sensiz uyanmak bir ömür bilirim
***
İstersen üzülüp, üzülüp
Aynalara bak neyi var neyi yoksa
Her şeyi yak denedim ne mümkün
Seni unutmak sevgilim
-
Olsun be yürek buraya kadardı demek
Kapandı o sayfa neye yarar direnmek
Affet be yürek zor olsa da bırak gitsin
İçindeki ateş yanar yanar söner elbet
***
Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler
Sever biri, biri gider hep aynı cümleler
Suç sende, ya da suç bende ne fark eder
Elbet bu da geçer
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde sakıyım
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde saklıyım
***
Olsun be yürek buraya kadardı demek
Kapandı o sayfa neye yarar direnmek
Vazgeç be yürek zor olsa da unut gitsin
İçindeki ateş yanar yanar söner elbet
***
Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler
Sever biri, biri gider hep aynı cümleler
Suç sende, ya da suç bende ne fark eder
Elbet bu da geçer
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde sakıyım
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde saklıyım
***
Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım
Ben sevdaya yasaklıyım
Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan
Kalbinin içinde saklıyım
-
Baş başa kaldık
Kalbim yine kimlere kandık?
Seyre daldık, ah gitti giden
Yine aldandık
***
Dediler ki aşk emanet
Ne inan ne inkar et
Ben inandım en nihayet
Beter olduk, kalbim sabret
***
Bir o yana, bir bu yana
Koca dünya dar geliyor
Bu gece bitmez, sabaha
Unuturuz inşallah
***
Bir o yana, bir bu yana
Kimi görsem of çekiyor
Biz alıştık, vur bir daha
Unuturuz inşallah, ah
***
Baş başa kaldık
Kalbim yine kimlere kandık?
Seyre daldık, ah gitti giden
Yine aldandık
***
Dediler ki aşk emanet
Ne inan ne inkar et
Ben inandım en nihayet
Beter olduk, kalbim sabret
***
Bir o yana, bir bu yana
Koca dünya dar geliyor
Bu gece bitmez, sabaha
Unuturuz inşallah
***
Bir o yana, bir bu yana
Kimi görsem of çekiyor
Biz alıştık, vur bir daha
Unuturuz inşallah
***
Bir o yana, bir bu yana
Koca dünya dar geliyor
Bu gece bitmez, sabaha
Unuturuz inşallah
***
Bir o yana, bir bu yana
Kimi görsem of çekiyor
Biz alıştık, vur bir daha
Unuturuz inşallah
-
Sevgilim öyle derin ki gözlerin
Aşk rengi bildiğin
Sevgilim ellerimde ellerin
Ah kalbim ah bebeğim
***
Seninle yazıldım seninle okundum
Yine gelsem dünyaya senin olurdum
***
Bebeğim kalbim senin olsun kabul et
Bebeğim ömrüm sana doysun
Bu hayat bazen güler ya işte insana
Hediyem o gülen yüzün olsun
***
Bebeğim kalbim senin olsun kabul et
Bebeğim ömrüm sana doysun
Bu hayat bazen güler ya işte insana
Hediyem o gülen yüzün olsun
***
Sevgilim öyle derin ki gözlerin
Aşk rengi bildiğin
Sevgilim ellerimde ellerin
Ah kalbim ah bebeğim
***
Seninle yazıldım seninle okundum
Yine gelsem dünyaya senin olurdum
***
Bebeğim kalbim senin olsun kabul et
Bebeğim ömrüm sana doysun
Bu hayat bazen güler ya işte insana
Hediyem o gülen yüzün olsun
***
Bebeğim kalbim senin olsun kabul et
Bebeğim ömrüm sana doysun
Bu hayat bazen güler ya işte insana
Hediyem o gülen yüzün olsun
Bebeğim o gün bugün olsun
-
Takılır kalır insan bazen ufacık şeylere
dayanır düşsede hayret çaresi olmayan dertlere
adının anlamı unutan olduğundan olsa gerek
nihayet unutur insan yine düşer aşka
yandım sanki en çok ben yandım
her kim dinleco yandıysa
hepsinden çok sevdim en çok ben sevdim
kendim seçtim ya
pişmanım çok yandım en çok ben yandım
her kim yandıysa
hepsinden çok sevdim en çok ben sevdim
kendim seçtim ya
pişmanım çok yandım en çok ben yandım
her kim yandıysa
hepsinden çok sevdim evet çok sevdim
kendim seçtim ya
pişmanım çok, pişmanım çok
-
Son defa baktım bugün ardımızda kalanlara
Bize olmaz dinleco dedikçe olanlara
***
Kaç defa döndük düşün nafile en başlara
Çaresiz kaldık diye hasretin kucağında
Biliyorsun bunu sende söz ver çok üzülme
***
Sanırım sona geldik bu hikayede
***
Şimdi ayrıldık diye sanmasınlar biz öldük
Sadece nehir bitti denize döküldük
Öyle savrulduk diye sanmasınlar ki düştük
Sadece bahar bitti kışlara sürüldük
-
Nasılsın görüşmeyeli
öpüp koklamayalı
günlerdir tadım yok
havalar güzel burada
ha yüzüğün arka odada
aradım ama saatin yok
***
benim gibi bakıyor mu sana
benim gibi sokuluyor mu
aman deyim cevap verme ah
dokunuyor dinleco mu
***
öyle kalabalık ki yalnızlığım
öyle haklı ki haksızlığım
öyle karanlık ki aydınlığım
tekrar buluşuncaya kadar