Gökhan Tepe

Sonsuza Kadar Sen sevgimin ölümsüz sahibi Sen aşkların en güzel tarifi Uzanıp yıldızlara Doğmadan güneş daha Sarılıp kalsam sana ve söylesem haykırarak Kalbimin can güvenliğisin Sen kurduğum en güzel cümlesin Öyle masum, öyle içten Bilemezsin, bilemezsin Kalbimin can güvenliğisin Sen ruhumun vazgeçilmezisin Sonsuza kadar izin vermem Gidemezsin, gidemezsin Sen sevgimin ölümsüz sahibi Sen aşkların en güzel tarifi Uzanıp yıldızlara Doğmadan güneş daha Sarılıp kalsam sana ve söylesem haykırarak Kalbimin can güvenliğisin Sen kurduğum en güzel cümlesin Öyle masum, öyle içten Bilemezsin, bilemezsin Kalbimin can güvenliğisin Sen ruhumun vazgeçilmezisin Sonsuza kadar izin vermem Gidemezsin, gidemezsin Kalbimin can güvenliğisin Sen kurduğum en güzel cümlesin Öyle masum, öyle içten Bilemezsin, bilemezsin Kalbimin can güvenliğisin Sen ruhumun vazgeçilmezisin Sonsuza kadar izin vermem Gidemezsin, gidemezsin Sen benim her şeyimsin

Günahın Bende Gerçek mi bu hal? Gerçekten mi gidiyorsun? Neden kal demeye tutuk bu dilim? Bir garip halim *** Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer Geçip gitmene yürekten ben izin verdim Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** Gerçek mi bu hal? Gerçekten mi gidiyorsun? Neden kal demeye tutuk bu dilim? Bir garip halim *** Alışkanlık denen duvar yıkıldı sanki bu sefer Geçip gitmene yürekten ben izin verdim Olmuyor olamıyorken zorlamaktan yoruldum biraz Biraz kırgın, öfkeli biraz nihayet kabul ettim *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** İnşallah dönmezsin geri çok sefer olduğu gibi Zor olsa da unutup seni yaşarım ben de Malum ya ayrılık hali, biri haklı hep suçlu biri İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende *** İnşallah İçin rahat olsun senin e mi? Günahın bende

Gelsen De Anlatsam Sol yanım söndü, yanmıyor artık Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık Kayboldu herkes ne isim ne de bir adres Fakir bir hasret elimde şimdi senden emanet *** Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı *** Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun *** Sol yanım söndü, yanmıyor artık Bayıldığım aşktan şehir zifiri karanlık *** Oysa serin dallarımda yeşillerin vardı İklim hep bahardı bazen yağmur da yağardı *** Tüm bunlar sanki aylar yıllarca önceydi Gelsen de anlatsam sana öyleydi böyleydi *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun *** Şimdi hangi cehennemi cennet yapıyorsun? Hangi kurak topraklara güller ekiyorsun? Her kimle ve neredeysen dön ne olursun? Bıraktığın bu yerde çok özleniyorsun

Kader Yudum yudum çeker beni içine ayrılık Gönül kırık, kalp kırık, değişen bir şey yok Hayat dedim, sınav dedim, bir dersti bu öğrendim Bugün yarın biter dedim, değişen bir şey yok *** Aman aman aman Yalan dünya *** Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader? Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader? Öldüm bittim yeter artık yeter Senin hiç işin gücün yok mu birader? *** Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader? Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader? Öldüm bittim yeter artık yeter Senin hiç işin gücün yok mu birader? *** Yudum yudum çeker beni içine ayrılık Gönül kırık, kalp kırık, değişen bir şey yok Hayat dedim, sınav dedim, bir dersti bu öğrendim Bugün yarın biter dedim, değişen bir şey yok *** Aman aman aman Yalan dünya *** Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader? Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader? Öldüm bittim yeter artık yeter Senin hiç işin gücün yok mu birader? *** Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader? Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader? Öldüm bittim yeter artık yeter Senin hiç işin gücün yok mu birader? *** Gittin, geldin de yine mi beni buldun kader? Ölçtün, biçtin de yine mi beni seçtin kader? Öldüm bittim yeter artık yeter Senin hiç işin gücün yok mu birader?

Seninle Her Yere Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la *** Dağılmışım yine Derdinle bu gece Toplanma ihtimal yok Hüzünde şarkılar Demlenmişim yine Senin benden haberin yok *** Saymıyorum bu zamansız hasreti Yalnız kalmak kader değil Korkmuyorum göze aldım her şeyi Canımın canı senden başka yerim yok İnan bana *** Ne dost tanırım, ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la Lay Lala Lay Lala Lay Lala la *** Dağılmışım yine Derdinle bu gece Toplanma ihtimal yok Hüzünde şarkılar Demlenmişim yine Senin benden haberin yok *** Saymıyorum bu zamansız hasreti Yalnız kalmak kader değil Korkmuyorum göze aldım her şeyi Canımın canı senden başka yerim yok İnan bana *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere *** Ne dost tanırım ne düşman gözümde Bir hak bilirim bir de aşk içimde Hayat dediğin geçiyor seviyorsan söyle Düşünmeden koşar gelirim Seninle her yere

Ayrılık Aşkın Adında Kim bilir kaç günde unutur Kaç yılda alışır yürek yokluğuna Kaç güneş söndürür kaç kalbi küstürür Aşka karın tokluğuna Ne yazık ayrılık aşkın adında Mutluluk olduğu kadar tadında Ne kadar isyan etsek ne söylesek Yerinde unutulmak var günün birinde Olsun yine dertliyiz yine dipteyiz Olsun ilk defa değil bugün de gelmedin ya Senin canın sağolsun Olsun yine dertliyiz yine dipteyiz Olsun ilk defa değil bugün de gelmedin ya Senin canın sağolsun Uyuyup uyanayım çabucak yarın olsun Bugün o gün değil yine de gelmesin ya Senin canın sağolsun

Armağan Sen bana bu sevdayı cennetten mi getirdin? Yeni doğmuş bebeğin elleri kadar masum Yüzünde sevgiden nur, yanında sonsuz huzur Ben bildiğin herkese senden bahsediyorum *** Kalbine aldığın için Nedensiz sevdiğin için Kendimi çok özel hissediyorum *** Hiç kimse senin gibi can vermedi kalbime Sen bana Allah’ın bir armağanısın Kimsenin gözlerinde hayat bulmadım böyle Ömrümün son masalı Dünya ahret aşkımsın