Gökhan Tepe

Aşk Sahnede Şarkı Sözleri
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Yaprağın rengi sarıya dönünce
Bilir ki yakındır düşmesi
Ele ne geçer ki dalına küsünce
Ayrılığın yok ki çaresi
***
Alışığım düşmelere ama
Yine yürek bu dayanmak istiyor
Tutunabilirse rüzgârlarına
Kara kışa kaderine kafa tutuyor
***
Alışığım bitmelere ama
Yine yürek bu yaranmak istiyor
Soyunabilirse yağmurlarına
Sırılsıklam yine seni seviyor
***
Tut elimi sıkıca sarıl bana
Daha iyiyiz biz yan yana
Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem
Söz daha güzeliz baharda
***
Tut elimi sıkıca sarıl bana
Daha iyiyiz biz yan yana
Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem
Söz daha güzeliz baharda
***
Yaprağın rengi sarıya dönünce
Bilir ki yakındır düşmesi
Ele ne geçer ki dalına küsünce
Ayrılığın yok ki çaresi
***
Alışığım düşmelere ama
Yine yürek bu dayanmak istiyor
Tutunabilirse rüzgârlarına
Kara kışa kaderine kafa tutuyor
***
Alışığım bitmelere ama
Yine yürek bu yaranmak istiyor
Soyunabilirse yağmurlarına
Sırılsıklam yine seni seviyor
***
Tut elimi sıkıca sarıl bana
Daha iyiyiz biz yan yana
Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem
Söz daha güzeliz baharda
***
Tut elimi sıkıca sarıl bana
Daha iyiyiz biz yan yana
Bana bir güvensen, şu kışı geçirsem
Söz daha güzeliz baharda
-
O kadar oldu mu sahi?
Yıllar mı geçti üstünden?
Sadece bir kaç yalan önceydi
Sanki son görüşmemiz
***
Sahiden unuttuk mu?
Tutunca başka ellerden
Belki de bir kaç beden önceydi
Senle son sevişmemiz
***
Kimlerden ayrıldık
Kime döndük yüzümüzü
Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü
***
Durup bir an sorsaydık
Kalbimize ikimizi
O yalan söylemez, saklardı bizi
***
Ben çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
O kadar oldu mu sahi?
Yıllar mı geçti üstünden?
Sadece bir kaç yalan önceydi
Sanki son görüşmemiz
***
Sahiden unuttuk mu?
Tutunca başka ellerden
Belki de bir kaç beden önceydi
Senle son sevişmemiz
***
Kimlerden ayrıldık
Kime döndük yüzümüzü
Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü
***
Durup bir an sorsaydık
Kalbimize ikimizi
O yalan söylemez, saklardı bizi
***
Ben çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim göz bebeğim
Her ne yaşadıysan fark etmez
Sıkılırsan kaç gel yanıma
Benden sana zarar gelmez
***
Çok sevdim
-
-
Kim bilir ne kadar çok?
Ne kadar az kalmış geçiyor ömür?
Kaç gece? ya da kaç gün?
Ne kadar dün varmış kim bilir?
***
Bilmez kimseler bilmez gölgeler
Sorsam söylemez herkes bir haber
Onsuz gözlerim gülmez mi kader
Sen söyle
***
Yalan olur ne söylesem yalan
Yalan olur
Birini bulur yürek
Seni de siler zaman ikimizde kurtulur
Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz
İçimizde burkulur
Yalan olur ne söylesem yalan
***
Kim bilir ne kadar çok?
Ne kadar az kalmış geçiyor ömür?
Kaç gece? ya da kaç gün?
Ne kadar dün varmış kim bilir?
***
Bilmez kimseler bilmez gölgeler
Sorsam söylemez herkes bir haber
Onsuz gözlerim gülmez mi kader
Sen söyle
***
Yalan olur ne söylesem yalan
Yalan olur
Birini bulur yürek
Seni de siler zaman ikimizde kurtulur
Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz
İçimizde burkulur
***
Birini bulur yürek
Seni de siler zaman ikimizde kurtulur
Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz
İçimizde burkulur
Yalan olur ne söylesem yalan
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