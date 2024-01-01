Hastayım Sana Şarkı Sözleri
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Gökhan Tepe
Hastayım Sana
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Nasılsın görüşmeyeli
öpüp koklamayalı
günlerdir tadım yok
havalar güzel burada
ha yüzüğün arka odada
aradım ama saatin yok
***
benim gibi bakıyor mu sana
benim gibi sokuluyor mu
aman deyim cevap verme ah
dokunuyor dinleco mu
***
öyle kalabalık ki yalnızlığım
öyle haklı ki haksızlığım
öyle karanlık ki aydınlığım
tekrar buluşuncaya kadar
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Beni hafife alsan da
Söz verip aramasan da
Telefonu açmasan da
Gönlün benden yana
Sor bir kere ona
Yalvarırsam şımarırsın
Öyle güzel değilsin ki
Şaka yaptım dur ağlama
Sana deli olan beni
Harca hiç korkma, hastayım sana
Dermansızım, başkayım sana
Sana arsızım
***
Ne kadar inatçıysan da
Dönüp geleceksin bana
İzin var dudaklarında
Alıştım aslında
Her çocukluğuna bunca derdin arasında
Aşk yansıtan bir aynasın
Kardan beyaz bir sayfasın
Senin benim bu aşk bizim
Bırakmam seni ben artık sensiz imkansızım
Seni bırakmam, ben gerçek aşkım
Bırakma beni, ben artık sensiz imkansızım
Beni bırakma, ben gerçek aşkım
Harca hiç korkma, hastayım sana
Dermansızım
Beni bırakma, ben gerçek aşkım
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