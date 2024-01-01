Gökhan Tepe

Nasılsın görüşmeyeli öpüp koklamayalı günlerdir tadım yok havalar güzel burada ha yüzüğün arka odada aradım ama saatin yok *** benim gibi bakıyor mu sana benim gibi sokuluyor mu aman deyim cevap verme ah dokunuyor dinleco mu *** öyle kalabalık ki yalnızlığım öyle haklı ki haksızlığım öyle karanlık ki aydınlığım tekrar buluşuncaya kadar

Beni hafife alsan da Söz verip aramasan da Telefonu açmasan da Gönlün benden yana Sor bir kere ona Yalvarırsam şımarırsın Öyle güzel değilsin ki Şaka yaptım dur ağlama Sana deli olan beni Harca hiç korkma, hastayım sana Dermansızım, başkayım sana Sana arsızım *** Ne kadar inatçıysan da Dönüp geleceksin bana İzin var dudaklarında Alıştım aslında Her çocukluğuna bunca derdin arasında Aşk yansıtan bir aynasın Kardan beyaz bir sayfasın Senin benim bu aşk bizim Bırakmam seni ben artık sensiz imkansızım Seni bırakmam, ben gerçek aşkım Bırakma beni, ben artık sensiz imkansızım Beni bırakma, ben gerçek aşkım Harca hiç korkma, hastayım sana Dermansızım Beni bırakma, ben gerçek aşkım