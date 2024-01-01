×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Çöz Beni

Çöz Beni Şarkı Sözleri

Gökhan Tepe Çöz Beni şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Tepe Çöz Beni şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Çöz Beni sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Tepe

Gökhan Tepe

Çöz Beni

  • Umutsuzum

  • Bayıldım

  • Aşk Belası

  • Dönmem

  • Koş Peşimden

  • Zor Gelir

  • Ömürsün Ömür

  • Vefasız Yar

  • Çöl Çiçeğim

  • Dön Bana

Copyright © 2024 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı