Gökhan Tepe

Unuturuz İnşallah Baş başa kaldık Kalbim yine kimlere kandık? Seyre daldık, ah gitti giden Yine aldandık *** Dediler ki aşk emanet Ne inan ne inkar et Ben inandım en nihayet Beter olduk, kalbim sabret *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah, ah *** Baş başa kaldık Kalbim yine kimlere kandık? Seyre daldık, ah gitti giden Yine aldandık *** Dediler ki aşk emanet Ne inan ne inkar et Ben inandım en nihayet Beter olduk, kalbim sabret *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah

Yak Ateşinle Seni sevmek o kadar kolay ki Bir gülümsemen yeter Seni duymak o kadar güzel ki Bana bir iki söz yeter *** Gitti gidiyor kalbim Bitti bitiyor sana Bir neşe bir güzellik Allah'ım Ne yakışır yanıma *** Yak ateşinle beni yak kavursun Gözümün içine bak aşkla dolsun Yak ateşinle hadi olanlar olsun Seve seve ölelim aşktan olsun *** Yak ateşinle beni yak kavursun Gözümün içine bak aşkla dolsun Yak ateşinle hadi olanlar olsun Seve seve ölelim aşk buyursun

Kal Biraz Daha Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim *** Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim