Gökhan Tepe

Baş başa kaldık Kalbim yine kimlere kandık? Seyre daldık, ah gitti giden Yine aldandık *** Dediler ki aşk emanet Ne inan ne inkar et Ben inandım en nihayet Beter olduk, kalbim sabret *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah, ah *** Baş başa kaldık Kalbim yine kimlere kandık? Seyre daldık, ah gitti giden Yine aldandık *** Dediler ki aşk emanet Ne inan ne inkar et Ben inandım en nihayet Beter olduk, kalbim sabret *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah