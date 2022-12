Gökhan Tepe

Al beni yeni baştan yaz Cümleler kurup hayatı dolduralım Her gece nefesinle uyut Saati kurup zamanı durduralım *** Aklıma gelince ağlarım, gülerim Kendime, zor günler geçmiş kutlayalım *** İstersen adını hiç koymayalım Nazarlardan korusun diye Allah'ım Yıllarca başımız bir yastıkta Birlikte yaşlanalım *** İstersen adı aşk olsun diyelim Zor günler bize ders olsun güzelim Her sevene nasip olmazmış böyle Kıymetini bilelim *** Al beni yeni baştan yaz Cümleler kurup hayatı dolduralım Her gece nefesinle uyut Saati kurup zamanı durduralım *** Aklıma gelince ağlarım, gülerim Kendime, zor günler geçmiş kutlayalım *** İstersen adını hiç koymayalım Nazarlardan korusun diye Allah'ım Yıllarca başımız bir yastıkta Birlikte yaşlanalım *** İstersen adı aşk olsun diyelim Zor günler bize ders olsun güzelim Her sevene nasip olmazmış böyle Kıymetini bilelim *** İstersen adını hiç koymayalım Nazarlardan korusun diye Allah'ım Yıllarca başımız bir yastıkta Birlikte yaşlanalım *** İstersen adı aşk olsun diyelim Zor günler bize ders olsun güzelim Her sevene nasip olmazmış böyle Kıymetini bilelim