Gökhan Tepe

-
Yine düştüm peşine
Muhtacım gül yüzüne
Allahım nedir çektiğim benim
Bitmiyor bu çile
Sevmişim seni anla halimi
Tut elimi yar
Ha şöyle gül bana
Hasretim sana
Gel
Yak ateşleri
Boz yeminleri
Sev
Seni gidi zalim yar
Ne olacak halim yar
-
Bayıldım kaş çatışına, bayıldım çapkın baygın bakışına
Yangın çıkarsa hoş olur yanında tutuşmak, tutuşmak
***
Bayıldım iç çekişine, bayıldım öldüm bittim gülüşüne
Aşkın tutarsa hoş olurdu sana sarılmak, sarılmak
***
Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim
Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim
Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim
Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim
***
Seninle gel karışalım, yeminsiz dertsiz aşka alışalım
Kalbim yanarsa hoş olur da sana sarılmak, sarılmak
***
Bayıldım kaş çatışına, bayıldım çapkın baygın bakışına
Yangın çıkarsa hoş olur yanında tutuşmak, tutuşmak
***
Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim
Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim
Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim
Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim
***
Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim
Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim
Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim
Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim
-
-
Bir gün bakmışsın günler geçmiş
Aşklar sona ermiş, terkedilmiş
Benden sana kalan bir kaç anı of
Gözleyecek her gün yollarımı
Sensizlik çok zor diyeceksin
Sözlerime kanıp döneceksin
Bir gurur uğruna yaktım seni of
Üzgünüm birtanem aldattın beni
Dönmem, bir daha dönmem
Bekleme beni sen aldattın sen
Dönmem, bir daha dönmem
Bekleme beni sen aldattın sen
Bir gün bakmışsın günler geçmiş
Aşklar sona ermiş, terkedilmiş
Benden sana kalan bir kaç anı of
Gözleyecek her gün yollarımı
Sensizlik çok zor diyeceksin
Sözlerime kanıp döneceksin
Bir gurur uğruna yaktım seni of
Üzgünüm birtanem aldattın beni
Dönmem, bir daha dönmem
Bekleme beni sen aldattın sen
Dönmem, bir daha dönmem
Bekleme beni sen aldattın sen
Dönmem, bir daha dönmem
Of, dönmem, bir daha dönmem
Bekleme beni sen aldattın sen
-
-
Gün gelir
Seni de bulur ayrılık, zor gelir
Ayrılmak sevdalığından
Ne oldu
Ne bitti anlamadan alır gider
Sevgini hiç sormadan
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
Geri dön
Hiç kimse sevemez seni benim gibi
Kuvvetli
Böyle deli, acımadan
Ne oldu
Ne bitti anlamadan alıp gittin
Sevgini hiç sormadan
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Gün gelir
Seni de bulur ayrılık, zor gelir
Ayrılmak sevdalığından
Ne oldu
Ne bitti anlamadan alır gider
Sevgini hiç sormadan
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Kendi kendime
Ağladım gecelerce
Unutmadım
Gücendim o sözlere
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
Ne senden bana hayır var ne de
Benden sana, haydi yoluna
-
Her mevsimde aşk peşinde pusulayı şaşırdım
Her çiçekte bal düşünde feleğimi şaşırdım
Yarim şimdi el elinde keçileri kaçırdım
Bu kez gerçekten sevmişim feleğimi şaşırdım
Yandım aman döndün sandım
Alevine sarıldım
Of yeter artık kalmadı sabrım
Ele güne darıldım
Ömürsün ömür deli gönlüm doymak bilmiyor
Ömürsün ömür deli gönlüm hiç uslanmıyor
-
Umutsuzum kör karanlık odalar içinde
Haykırsam bir duyanım yok, perişanım yâr
Umutsuzum kör karanlık odalar içinde
Haykırsam bir duyanım yok, perişanım yâr
***
Görebilsem gül yüzünü, son kez öpebilsem
Tutabilsem ellerini, sana diz çöksem
Görebilsem gül yüzünü, son kez öpebilsem
Tutabilsem ellerini, sana diz çöksem
***
Umutsuzum kör karanlık geceler içinde
Haykırsam bir duyanım yok, perişanım yâr
Umutsuzum kör karanlık geceler içinde
Haykırsam bir duyanım yok, perişanım yâr
***
Görebilsem gül yüzünü, son kez öpebilsem
Tutabilsem ellerini, sana diz çöksem
Görebilsem gül yüzünü, son kez öpebilsem
Tutabilsem ellerini, sana diz çöksem
-
Dön gel bana
Feryat figan bekler kalbim
Çok yorgunum
Kurtar beni sensin çarem
Çöl çiçeğim
***
Korkularım hüzne ortak oldu
Bilinmez yoldayım
Sevmişken böylesine vazgeçemem
***
Gözler sanki zindan
Sözler günah, yalan
Sormam yine de yar neden
***
Kaygısız sevgilim
Hiç mi insafın yok senin
Gözyaşım sel gibi
Aldı benden gençliğimi
***
Kaygısız sevgilim
Yetmedi mi çektiklerim
Dertlerim dağ gibi
Aldı benden gençliğimi
***
Kaygısız Çöl Çiçeğim...
-
Dün yine güllerim soldu
Akıp giden o düşlere doldu
Aklıma hep seni getirdim
Hayallerim yerle bir oldu
Bak gene gözlerime ne olursun
Sev gene düşünmeden
Dön bana tut elimi gizlice
Gül gene gülüşelim göz göze
Dön bana tut elimi gizlice
Söz gene düşeceğiz dillere