Gökhan Tepe

Sağına soluna bir baksana Ne kadar aşk var ki boş dünyada Kimisi kendini saklamış Kimisi anlamıyor hayattan *** Sende başka bir şey var Sende başka bir tat var Bebeğim kokunda havanda Kul olmalı yolunda ** Bende başka bir kalp var Aşka başka bir yol var Bebeğim tenimde kanımda Tek ol şu hayatımda *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın Vur *** Vur Vur Vur *** Sağına soluna bir baksana Ne kadar aşk var ki boş dünyada Kimisi kendini haklamış Kimisi dem vuruyor yalandan *** Sende başka bir şey var Sende başka bir tat var Bebeğim kokunda havanda Kul olmalı yolunda *** Bende başka bir kalp var Aşka başka bir yol var Bebeğim tenimde kanımda Tek ol şu hayatımda *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Yar güven bana inan bana yalanım varsa Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın *** Vur, yüreğim dağılsın Vur, feleğim şaşırsın Sensizlik hükümse Kalemim kırılsın Vur

Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Sevgilim bizi böyle ayrı koyan Kadere boyun eğdik bile bile yenildik Kırıcıydık üstelik sevgimize alışkanlık diye diye *** Arıyorum geçip giden zamanda Kayboluverdin bir anda Şimdi ne olduk seninle biz? *** Biliyorum döneceksin bir anda Dün gece gördüm rüyamda İnan çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Ben zaten senden gelen her çileyi, her kederi Kabullendim sen gittiğin günden beri Bazen duyarsan sitemli sözlerimi, bağışla Çünkü çok özlüyorum seni *** Yanıyorum, kül de yok duman da Bir sızı var ta şuramda İnan çok özlüyorum seni