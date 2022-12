Gökhan Tepe

Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim *** Yok inanmak istemiyorum, olamaz olamaz Çok karanlık yüreğim seni göremez, duyamaz *** Allah aşkına kal biraz daha Boynumuz bükük durmasın Al beni yine sakla göğsüne Ayrılık bizi bulamasın *** Karanlıktan üşüdüm üşüdüm Lambaları yak düşünüp düşünüp Uykuya dalmak ne mümkün kaderim Sensiz uyanmak bir ömür bilirim *** İstersen üzülüp, üzülüp Aynalara bak neyi var neyi yoksa Her şeyi yak denedim ne mümkün Seni unutmak sevgilim

Olsun be yürek buraya kadardı demek Kapandı o sayfa neye yarar direnmek Affet be yürek zor olsa da bırak gitsin İçindeki ateş yanar yanar söner elbet *** Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler Sever biri, biri gider hep aynı cümleler Suç sende, ya da suç bende ne fark eder Elbet bu da geçer *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde sakıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım *** Olsun be yürek buraya kadardı demek Kapandı o sayfa neye yarar direnmek Vazgeç be yürek zor olsa da unut gitsin İçindeki ateş yanar yanar söner elbet *** Alışkınız bu filmlere hep aynı sahneler Sever biri, biri gider hep aynı cümleler Suç sende, ya da suç bende ne fark eder Elbet bu da geçer *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde sakıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım *** Ben hep bir yanı yarım kalan o şarkıyım Ben sevdaya yasaklıyım Hani olmaz da eğer, günün birinde ararsan Kalbinin içinde saklıyım

Baş başa kaldık Kalbim yine kimlere kandık? Seyre daldık, ah gitti giden Yine aldandık *** Dediler ki aşk emanet Ne inan ne inkar et Ben inandım en nihayet Beter olduk, kalbim sabret *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah, ah *** Baş başa kaldık Kalbim yine kimlere kandık? Seyre daldık, ah gitti giden Yine aldandık *** Dediler ki aşk emanet Ne inan ne inkar et Ben inandım en nihayet Beter olduk, kalbim sabret *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Koca dünya dar geliyor Bu gece bitmez, sabaha Unuturuz inşallah *** Bir o yana, bir bu yana Kimi görsem of çekiyor Biz alıştık, vur bir daha Unuturuz inşallah