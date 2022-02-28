Gökhan Tepe

Yalan Olur Kim bilir ne kadar çok? Ne kadar az kalmış geçiyor ömür? Kaç gece? ya da kaç gün? Ne kadar dün varmış kim bilir? *** Bilmez kimseler bilmez gölgeler Sorsam söylemez herkes bir haber Onsuz gözlerim gülmez mi kader Sen söyle *** Yalan olur ne söylesem yalan Yalan olur Birini bulur yürek Seni de siler zaman ikimizde kurtulur Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz İçimizde burkulur Yalan olur ne söylesem yalan *** Kim bilir ne kadar çok? Ne kadar az kalmış geçiyor ömür? Kaç gece? ya da kaç gün? Ne kadar dün varmış kim bilir? *** Bilmez kimseler bilmez gölgeler Sorsam söylemez herkes bir haber Onsuz gözlerim gülmez mi kader Sen söyle *** Yalan olur ne söylesem yalan Yalan olur Birini bulur yürek Seni de siler zaman ikimizde kurtulur Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz İçimizde burkulur *** Birini bulur yürek Seni de siler zaman ikimizde kurtulur Yazılır yeni bir aşk çaresi tabi biraz İçimizde burkulur Yalan olur ne söylesem yalan

Birkaç Beden Önce O kadar oldu mu sahi? Yıllar mı geçti üstünden? Sadece bir kaç yalan önceydi Sanki son görüşmemiz *** Sahiden unuttuk mu? Tutunca başka ellerden Belki de bir kaç beden önceydi Senle son sevişmemiz *** Kimlerden ayrıldık Kime döndük yüzümüzü Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü *** Durup bir an sorsaydık Kalbimize ikimizi O yalan söylemez, saklardı bizi *** Ben çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** Çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** O kadar oldu mu sahi? Yıllar mı geçti üstünden? Sadece bir kaç yalan önceydi Sanki son görüşmemiz *** Sahiden unuttuk mu? Tutunca başka ellerden Belki de bir kaç beden önceydi Senle son sevişmemiz *** Kimlerden ayrıldık Kime döndük yüzümüzü Yalandan sevmelerle, kapattık gözümüzü *** Durup bir an sorsaydık Kalbimize ikimizi O yalan söylemez, saklardı bizi *** Ben çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** Çok sevdim göz bebeğim Her ne yaşadıysan fark etmez Sıkılırsan kaç gel yanıma Benden sana zarar gelmez *** Çok sevdim