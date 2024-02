Gökhan Tepe

Takılır kalır insan bazen ufacık şeylere dayanır düşsede hayret çaresi olmayan dertlere adının anlamı unutan olduğundan olsa gerek nihayet unutur insan yine düşer aşka yandım sanki en çok ben yandım her kim dinleco yandıysa hepsinden çok sevdim en çok ben sevdim kendim seçtim ya pişmanım çok yandım en çok ben yandım her kim yandıysa hepsinden çok sevdim en çok ben sevdim kendim seçtim ya pişmanım çok yandım en çok ben yandım her kim yandıysa hepsinden çok sevdim evet çok sevdim kendim seçtim ya pişmanım çok, pişmanım çok