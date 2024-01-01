Gökhan Tepe

Yandım Şarkı Sözleri
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Takılır kalır insan bazen ufacık şeylere
dayanır düşsede hayret çaresi olmayan dertlere
adının anlamı unutan olduğundan olsa gerek
nihayet unutur insan yine düşer aşka
yandım sanki en çok ben yandım
her kim dinleco yandıysa
hepsinden çok sevdim en çok ben sevdim
kendim seçtim ya
pişmanım çok yandım en çok ben yandım
her kim yandıysa
hepsinden çok sevdim en çok ben sevdim
kendim seçtim ya
pişmanım çok yandım en çok ben yandım
her kim yandıysa
hepsinden çok sevdim evet çok sevdim
kendim seçtim ya
pişmanım çok, pişmanım çok