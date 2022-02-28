Gökhan Tepe

Yürü Yüreğim Şarkı Sözleri
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Her yürek kayıp verir
Ağır olur yenilgi
Kabullenmek zor gelir
Adı aşk, bu hatır değil ki
***
Sevmedin, sevemedin
Kabul etmek suçtu sanki
Hep vermeden istedin
Bu kalp benim, ödünç değil ki
***
Bu kadar anla yeter
Acı zamanla geçer
Bilmiyorsan hiç değilse
Hasrete saygı göster
***
Bu kadar anla yeter
Acı zamanla geçer
Bilmiyorsan hiç değilse
Hasrete saygı göster
***
Yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
Yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
Her yürek kayıp verir
Ağır olur yenilgi
Kabullenmek zor gelir
Adı aşk, bu hatır değil ki
***
Sevmedin, sevemedin
Kabul etmek suçtu sanki
Hep vermeden istedin
Bu kalp benim, ödünç değil ki
***
Bu kadar anla yeter
Acı zamanla geçer
Bilmiyorsan hiç değilse
Hasrete saygı göster
***
Bu kadar anla yeter
Acı zamanla geçer
Bilmiyorsan hiç değilse
Hasrete saygı göster
***
Yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
Yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
E yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
***
E yürü yüreğim, gidelim buralardan
Aşk bizimle değil
Sana buralarda bir şey olsa
Kimsenin umurunda değil
***
Anıları, acıları bir araya topla
Yak, dağıt külleri
Bize de güler bu hayat nasıl olsa
Hiç umurumda değil
-
bazen zarif bir söz unutturur her şeyi
düşünmeden söylediğin en acı sözleri
istemezdim aslında kalbini kırmayı
bu masum gözleri yeniden ağlatmayı
***
savaştık olmadı umudum kalmadı
yaralandık yazık bize hiç bir ihtimal kalmadı
savaştık olmadı umudum kalmadı
yaralandık yazık yine aşk
bize hiç bir ihtimal bırakmadı
***
insanoğlu yalnız gelir bu dünyadan yalnız göçer
ben seninle gelmişim ya sensiz ölemem
için garip olur ya damlalar düşer birer birer
sen beni anlamazsın yalnızca git yeter...
***
insanoğlu yalnız gelir bu dünyadan yalnız göçer
ben seninle gelmişim ya sensiz ölemem
için garip olur ya damlalar düşer birer birer
sen beni anlamazsın yalnızca git yeter...
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