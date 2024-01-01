Gökhan Tepe

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Senin aşkın , zindan kös kör
Senin aşkın simsiyah, yaşatmaz beni
Sağ bırakmaz bizi
Feri sönmüş kalbimin tek sahibi
Senin aşkın , zindan kös kör
Senin aşkın simsiyah, yaşatmaz beni
Sağ bırakmaz bizi
Feri sönmüş kalbimin tek sahibi
***
Kimler sarılmış umutlara
Kuşlar sabahlara
Sabır dayanmış dağlara
Yarın dualara
***
Amansızım
Vefa yok ellerden
Hep yalnızım
Cefalar ellerden
Feri sönmüş kalbimin
Tek sahibinden
-
Hasret beni saladı yollara
Almadı koynuna Sabret
O gözleri ruhuma sapladı hançeri
Zalim dertleri kalbime yazıyor yine
Gülmedi ah bu kader eskiden beri
Dönsün dünya yürekli aşklar bitmez
Bu sevda
Şampiyon kalbim vazgeçmez
Hiç şansın yok sarhoş gönlüm sende
-
Boş ver arama beni
Gözlerim görmesin
Tanıma beni istemem
Sevmez olsun sevenim
Beni ağlattın ya
Boş ver arama beni
Gözlerim görmesin
Tanıma beni istemem
Sevmez olsun sevenim
Beni ağlattın ya
***
Tükendim, gücendim sana
İnandım aşkına
Boş yere beni kandırma
Amaaaan
***
Deli yârim bana he de yârim
Bu bahara evlenelim
Ellerim, gözüm değdi değecek
İnadına küsmeyelim
***
Boş ver arama beni
Gözlerim görmesin
Tanıma beni, istemem
Sevmez olsun sevenim
Beni ağlattın ya
***
Tükendim, gücendim sana
İnandım aşkına
Boş yere beni kandırmaaaa
***
Deli yârim bana he de yârim
Bu bahara evlenelim
Ellerim, gözüm değdi değecek
İnadına küsmeyelim
-
-
Ben senle uzaklardan korkmam
Ben sensiz yakınsızım avunamam
Sen öyle güzelsin ki bitanem
Varlığın yetmiyor yokluğun bitmiyor
Yağ beni yağmurlara es beni rüzgarlara
***
Görmüyor gözüm asktan
Düşünme suyun örtülerini
Bırak yüregim teninde aksın
Kapat aralı perdelerini
Geceyle günün gözü kalmasın
-
Canımsın
Bana canımdan yakınsın
Duymuyorsun sesimi
Bilmiyorsun derdimi
Canımsın
Gizlice akan gözyaşımsın
Yok haberin yok, ağlarım gizlice
Unutur mu gönül sevince?
Gel kurtar yüreğimi çektiğim bu acıdan
Ne olur çok geç olmadan kurtar beni
Baharın artık vakti geldi geçiyor
Senden uzak sonlardan kurtar
Kurtar beni
Sana âşığım âşık ezelden
Nasıl anlatırım bunu bilmem
Bana sözler yetmez
Günler, geceler yetmez
Sana âşığım âşık ezelden
Nası' çalmalı gönlünü bilmem
Güzelim seni hiç kimse
Seni böyle delice sevemez
Canımsın
Bana canımdan yakınsın
Duymuyorsun sesimi
Bilmiyorsun derdimi
Canımsın
Gizlice akan gözyaşımsın
Yok haberin yok, ağlarım gizlice
Unutur mu gönül sevince?
Gel kurtar yüreğimi çektiğim bu acıdan
Ne olur çok geç olmadan kurtar beni
Baharın artık vakti geldi geçiyor
Senden uzak sonlardan kurtar
Kurtar beni
Sana âşığım âşık ezelden
Nasıl anlatırım bunu bilmem
Bana sözler yetmez
Günler, geceler yetmez
Sana âşığım âşık ezelden
Nası' çalmalı gönlünü bilmem
Güzelim seni hiç kimse
Seni böyle delice sevemez
Sana âşığım âşık ezelden
Nasıl anlatırım bunu bilmem
Bana sözler yetmez
Günler, geceler yetmez
Sana âşığım âşık ezelden
Nası' çalmalı gönlünü bilmem
Güzelim seni hiç kimse
Seni böyle delice sevemez
Sana âşığım âşık ezelden
Nasıl anlatırım bunu bilmem
Bana sözler yetmez
Günler, geceler yetmez
Sana âşığım âşık ezelden
Nası' çalmalı gönlünü bilmem
Güzelim seni hiç kimse
Seni böyle delice sevemez
-
Yıllar geçti gül yüzün görmeyeli
Hala aklımda sen silemem
Ah uğrunda bekledim yar yolunda
Yoksun şimdi neden kollarımda
Hala kokuyor tenin her yerimde
Ağlar sana gözlerim
Yine dalgalan kara bayrağım aşk elinde
Sev beni sev bir daha
Üşüyor içim al koynuna
***
Yârim ne olur
Mahkûm etme sensizliğe
Bir sen vardın susma söyle
Çare yok mu ah bu derde
Yârim ne olur
Mahkûm etme sensizliğe
Bir sen vardın durma öyle
Çare sende ne olur
***
Yıllar geçti gül yüzün görmeyeli
Yoksun şimdi neden kollarımda
Hala kokuyor tenin her yerimde
Ağlar sana gözlerim
Yine dalgalan kara bayrağım aşk elinde
Sev beni sev bir daha
Üşüyor içim al koynuna
***
Yârim ne olur
Mahkûm etme sensizliğe
Bir sen vardın susma söyle
Çare yok mu ah bu derde
Yârim ne olur
Mahkûm etme sensizliğe
Bir sen vardın durma öyle
Çare sende ne olur
-
Günlerdir sensizim
Kalbim firarda
Bu kadersiz dünyada
Her şey yolunda
Sevemem
Senden başkasını
Vazgeçemem ölsem de
İnan
Duramam gidersen
Beni almadan olmaz
Seni bana vermediler
Ki güzelim
Bana yar etmediler
Dağlara çıkmış
Kalbim güzelim
Ferman dinlemeden
Seni bana vermediler
Ki güzelim
Bana yar etmediler
Dağlara çıkmış
Kalbim güzelim
Ferman dinlemeden
Beni dinlemeden
Günlerdir sensizim
Kalbim firarda
Bu kadersiz dünyada
Her şey yolunda
Sevemem
Senden başkasını
Vazgeçemem ölsem de
İnan
Duramam gidersen
Beni almadan olmaz
Seni bana vermediler
Ki güzelim
Bana yar etmediler
Dağlara çıkmış
Kalbim güzelim
Ferman dinlemeden
Seni bana vermediler
Ki güzelim
Bana yar etmediler
Dağlara çıkmış
Kalbim güzelim
Ferman dinlemeden
Sevemem
Senden başkasını
Vazgeçemem ölsem de
İnan
Duramam gidersen
Beni almadan olmaz
Seni bana vermediler
Ki güzelim
Bana yar etmediler
Dağlara çıkmış
Kalbim güzelim
Ferman dinlemeden
Seni bana vermediler
Ki güzelim
Bana yar etmediler
Dağlara çıkmış
Kalbim güzelim
Ferman dinlemeden
Seni bana vermediler
Ki güzelim
Dağlara çıkmış
Kalbim güzelim
Seni bana vermediler
Ki güzelim
Dağlara çıkmış
Kalbim güzelim
(Ferman dinlemeden)
-
Bugün ilk defa sensiz uyudum
Rüyalara, bana gelmedin
Rüzgâr olmuş hatıralar
Sensiz bu ilk günüm, seni özledim
Yıkılmıyor bu dört duvar
Hasret, hüsran bu sonbahar
Hiç dinmiyor, kalbimde fırtına
***
Sensiz aşklar yalan
Ben yaşayamam yalnız keder bana kalan
Sensiz dünya yanar
Ben alışamam sevdan yakar
-
Uykusuz haram gecelerim
Allahım nedir bu çektiğim
Her gece bin defa diledim belki
Dönecek misin bana yine
***
Sorgusuz mahkum gecelerim
Ey tanrım nedir bu çektiğim
Belkide son defa denedim
Ölmek istedim vaz geçerim diye
***
Yüzün uzak bana
Dünyam siyah yokluğunda
Gel gülüm hatalarımla sev
Günahlarımla sev
Sevabı boynuma
***
Kimseye söz etme sevgimden
Ölürsem ardından üzülme canım
Ellere söz etme
Sessizce yitersem ardımdan
Kahrolma bir tanem...
-
Bu yol benim
Bu devran benim
Elimle çizdiğim
Kader benim
Bu sevda benim
Bu çile benim
Seni seven
Bu gönül benim
***
Kar kıyamet içim dışım
Bu ayazda, üşüdüm
Yalnız bırakma ne olur
Kar kıyamet içim dışım
Sen sevgilim beni
Yalnız bırakma ne olur
***
Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım
Bir görümlük yüzün vardı onu benden aldın
Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım
Bari sen beni bu zor günlerimde yalnız bırakma canım
***
Bu yol benim
Bu devran benim
Elimle çizdiğim
Kader benim
***
Bu sevda benim
Bu çile benim
Seni seven
Bu gönül benim
***
Kar kıyamet içim dışım
Bu ayazda, üşüdüm
Yalnız bırakma ne olur
Kar kıyamet içim dışım
Sen sevgilim beni
Yalnız bırakma ne olur
***
Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım
Bir görümlük yüzün vardı onu benden aldın
Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım
Bari sen beni bu zor günlerimde yalnız bırakma canım x2
***
Yalnız bırakma canım aaaah
Yalnız bırakma canım
***
Bu yol benim
Bu devran benim
Elimle çizdiğim
Kader benim
-
"Dost, dost", diye nice nicesine sarıldım
-Sine sarıldım
Benim sadık yârim kara topraktır
***
Beyhude dolandım, boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır
Kara topraktır
***
Beyhude dolandım, boşa yoruldum
Benim sadık yârim kara topraktır
***
Her kim ki olursa, hey dost, bu sırra mazhar
Bu sırra mazhar
Dünyaya bırakır ölmez bir eser
***
Gün gelir Veysel'i, hey dost, bağrına basar
Benim sadık yârim kara topraktır
Kara topraktır
***
Gün gelir Veysel'i, hey can, bağrına basar
Benim sadık yârim kara topraktır
***
Her türlü isteğim' topraktan aldım
Benim sadık yârim kara topraktır
Kara topraktır
***
Gün gelir Veysel'i, hey dost, bağrına basar
Benim sadık yârim kara topraktır
Kara topraktır