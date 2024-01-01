Gökhan Tepe

Zehirli Senin aşkın , zindan kös kör Senin aşkın simsiyah, yaşatmaz beni Sağ bırakmaz bizi Feri sönmüş kalbimin tek sahibi Senin aşkın , zindan kös kör Senin aşkın simsiyah, yaşatmaz beni Sağ bırakmaz bizi Feri sönmüş kalbimin tek sahibi *** Kimler sarılmış umutlara Kuşlar sabahlara Sabır dayanmış dağlara Yarın dualara *** Amansızım Vefa yok ellerden Hep yalnızım Cefalar ellerden Feri sönmüş kalbimin Tek sahibinden

İşte Gol Hasret beni saladı yollara Almadı koynuna Sabret O gözleri ruhuma sapladı hançeri Zalim dertleri kalbime yazıyor yine Gülmedi ah bu kader eskiden beri Dönsün dünya yürekli aşklar bitmez Bu sevda Şampiyon kalbim vazgeçmez Hiç şansın yok sarhoş gönlüm sende

Deli Yarim Boş ver arama beni Gözlerim görmesin Tanıma beni istemem Sevmez olsun sevenim Beni ağlattın ya Boş ver arama beni Gözlerim görmesin Tanıma beni istemem Sevmez olsun sevenim Beni ağlattın ya *** Tükendim, gücendim sana İnandım aşkına Boş yere beni kandırma Amaaaan *** Deli yârim bana he de yârim Bu bahara evlenelim Ellerim, gözüm değdi değecek İnadına küsmeyelim *** Boş ver arama beni Gözlerim görmesin Tanıma beni, istemem Sevmez olsun sevenim Beni ağlattın ya *** Tükendim, gücendim sana İnandım aşkına Boş yere beni kandırmaaaa *** Deli yârim bana he de yârim Bu bahara evlenelim Ellerim, gözüm değdi değecek İnadına küsmeyelim

Sat Beni Bedavaya Ben senle uzaklardan korkmam Ben sensiz yakınsızım avunamam Sen öyle güzelsin ki bitanem Varlığın yetmiyor yokluğun bitmiyor Yağ beni yağmurlara es beni rüzgarlara *** Görmüyor gözüm asktan Düşünme suyun örtülerini Bırak yüregim teninde aksın Kapat aralı perdelerini Geceyle günün gözü kalmasın

Aşığım Ezelden Canımsın Bana canımdan yakınsın Duymuyorsun sesimi Bilmiyorsun derdimi Canımsın Gizlice akan gözyaşımsın Yok haberin yok, ağlarım gizlice Unutur mu gönül sevince? Gel kurtar yüreğimi çektiğim bu acıdan Ne olur çok geç olmadan kurtar beni Baharın artık vakti geldi geçiyor Senden uzak sonlardan kurtar Kurtar beni Sana âşığım âşık ezelden Nasıl anlatırım bunu bilmem Bana sözler yetmez Günler, geceler yetmez Sana âşığım âşık ezelden Nası' çalmalı gönlünü bilmem Güzelim seni hiç kimse Seni böyle delice sevemez Canımsın Bana canımdan yakınsın Duymuyorsun sesimi Bilmiyorsun derdimi Canımsın Gizlice akan gözyaşımsın Yok haberin yok, ağlarım gizlice Unutur mu gönül sevince? Gel kurtar yüreğimi çektiğim bu acıdan Ne olur çok geç olmadan kurtar beni Baharın artık vakti geldi geçiyor Senden uzak sonlardan kurtar Kurtar beni Sana âşığım âşık ezelden Nasıl anlatırım bunu bilmem Bana sözler yetmez Günler, geceler yetmez Sana âşığım âşık ezelden Nası' çalmalı gönlünü bilmem Güzelim seni hiç kimse Seni böyle delice sevemez Sana âşığım âşık ezelden Nasıl anlatırım bunu bilmem Bana sözler yetmez Günler, geceler yetmez Sana âşığım âşık ezelden Nası' çalmalı gönlünü bilmem Güzelim seni hiç kimse Seni böyle delice sevemez Sana âşığım âşık ezelden Nasıl anlatırım bunu bilmem Bana sözler yetmez Günler, geceler yetmez Sana âşığım âşık ezelden Nası' çalmalı gönlünü bilmem Güzelim seni hiç kimse Seni böyle delice sevemez

Gitme Yıllar geçti gül yüzün görmeyeli Hala aklımda sen silemem Ah uğrunda bekledim yar yolunda Yoksun şimdi neden kollarımda Hala kokuyor tenin her yerimde Ağlar sana gözlerim Yine dalgalan kara bayrağım aşk elinde Sev beni sev bir daha Üşüyor içim al koynuna *** Yârim ne olur Mahkûm etme sensizliğe Bir sen vardın susma söyle Çare yok mu ah bu derde Yârim ne olur Mahkûm etme sensizliğe Bir sen vardın durma öyle Çare sende ne olur *** Yıllar geçti gül yüzün görmeyeli Yoksun şimdi neden kollarımda Hala kokuyor tenin her yerimde Ağlar sana gözlerim Yine dalgalan kara bayrağım aşk elinde Sev beni sev bir daha Üşüyor içim al koynuna *** Yârim ne olur Mahkûm etme sensizliğe Bir sen vardın susma söyle Çare yok mu ah bu derde Yârim ne olur Mahkûm etme sensizliğe Bir sen vardın durma öyle Çare sende ne olur

Seni Bana Vermediler Günlerdir sensizim Kalbim firarda Bu kadersiz dünyada Her şey yolunda Sevemem Senden başkasını Vazgeçemem ölsem de İnan Duramam gidersen Beni almadan olmaz Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Beni dinlemeden Günlerdir sensizim Kalbim firarda Bu kadersiz dünyada Her şey yolunda Sevemem Senden başkasını Vazgeçemem ölsem de İnan Duramam gidersen Beni almadan olmaz Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Sevemem Senden başkasını Vazgeçemem ölsem de İnan Duramam gidersen Beni almadan olmaz Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Seni bana vermediler Ki güzelim Bana yar etmediler Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Ferman dinlemeden Seni bana vermediler Ki güzelim Dağlara çıkmış Kalbim güzelim Seni bana vermediler Ki güzelim Dağlara çıkmış Kalbim güzelim (Ferman dinlemeden)

Dayanamam Bugün ilk defa sensiz uyudum Rüyalara, bana gelmedin Rüzgâr olmuş hatıralar Sensiz bu ilk günüm, seni özledim Yıkılmıyor bu dört duvar Hasret, hüsran bu sonbahar Hiç dinmiyor, kalbimde fırtına *** Sensiz aşklar yalan Ben yaşayamam yalnız keder bana kalan Sensiz dünya yanar Ben alışamam sevdan yakar

Sevmeler Yasak Bana Uykusuz haram gecelerim Allahım nedir bu çektiğim Her gece bin defa diledim belki Dönecek misin bana yine *** Sorgusuz mahkum gecelerim Ey tanrım nedir bu çektiğim Belkide son defa denedim Ölmek istedim vaz geçerim diye *** Yüzün uzak bana Dünyam siyah yokluğunda Gel gülüm hatalarımla sev Günahlarımla sev Sevabı boynuma *** Kimseye söz etme sevgimden Ölürsem ardından üzülme canım Ellere söz etme Sessizce yitersem ardımdan Kahrolma bir tanem...

Sana Dargınım Bu yol benim Bu devran benim Elimle çizdiğim Kader benim Bu sevda benim Bu çile benim Seni seven Bu gönül benim *** Kar kıyamet içim dışım Bu ayazda, üşüdüm Yalnız bırakma ne olur Kar kıyamet içim dışım Sen sevgilim beni Yalnız bırakma ne olur *** Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım Bir görümlük yüzün vardı onu benden aldın Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım Bari sen beni bu zor günlerimde yalnız bırakma canım *** Bu yol benim Bu devran benim Elimle çizdiğim Kader benim *** Bu sevda benim Bu çile benim Seni seven Bu gönül benim *** Kar kıyamet içim dışım Bu ayazda, üşüdüm Yalnız bırakma ne olur Kar kıyamet içim dışım Sen sevgilim beni Yalnız bırakma ne olur *** Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım Bir görümlük yüzün vardı onu benden aldın Yıkıp geçen zamana kızgın, sana dargınım Bari sen beni bu zor günlerimde yalnız bırakma canım x2 *** Yalnız bırakma canım aaaah Yalnız bırakma canım *** Bu yol benim Bu devran benim Elimle çizdiğim Kader benim