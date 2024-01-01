Gökhan Tepe

Zor Gelir Gün gelir Seni de bulur ayrılık, zor gelir Ayrılmak sevdalığından Ne oldu Ne bitti anlamadan alır gider Sevgini hiç sormadan Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna Geri dön Hiç kimse sevemez seni benim gibi Kuvvetli Böyle deli, acımadan Ne oldu Ne bitti anlamadan alıp gittin Sevgini hiç sormadan Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Gün gelir Seni de bulur ayrılık, zor gelir Ayrılmak sevdalığından Ne oldu Ne bitti anlamadan alır gider Sevgini hiç sormadan Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Kendi kendime Ağladım gecelerce Unutmadım Gücendim o sözlere Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna Ne senden bana hayır var ne de Benden sana, haydi yoluna

Bayıldım Bayıldım kaş çatışına, bayıldım çapkın baygın bakışına Yangın çıkarsa hoş olur yanında tutuşmak, tutuşmak *** Bayıldım iç çekişine, bayıldım öldüm bittim gülüşüne Aşkın tutarsa hoş olurdu sana sarılmak, sarılmak *** Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim *** Seninle gel karışalım, yeminsiz dertsiz aşka alışalım Kalbim yanarsa hoş olur da sana sarılmak, sarılmak *** Bayıldım kaş çatışına, bayıldım çapkın baygın bakışına Yangın çıkarsa hoş olur yanında tutuşmak, tutuşmak *** Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim *** Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim Pantalonunu sevdim çıkar onu bebeğim hadi gel bize gidelim Gömleğini çok sevdim çöz onu meleğim hadi gel bize gidelim

Dönmem Bir gün bakmışsın günler geçmiş Aşklar sona ermiş, terkedilmiş Benden sana kalan bir kaç anı of Gözleyecek her gün yollarımı Sensizlik çok zor diyeceksin Sözlerime kanıp döneceksin Bir gurur uğruna yaktım seni of Üzgünüm birtanem aldattın beni Dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen Dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen Bir gün bakmışsın günler geçmiş Aşklar sona ermiş, terkedilmiş Benden sana kalan bir kaç anı of Gözleyecek her gün yollarımı Sensizlik çok zor diyeceksin Sözlerime kanıp döneceksin Bir gurur uğruna yaktım seni of Üzgünüm birtanem aldattın beni Dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen Dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen Dönmem, bir daha dönmem Of, dönmem, bir daha dönmem Bekleme beni sen aldattın sen

Ömürsün Ömür Her mevsimde aşk peşinde pusulayı şaşırdım Her çiçekte bal düşünde feleğimi şaşırdım Yarim şimdi el elinde keçileri kaçırdım Bu kez gerçekten sevmişim feleğimi şaşırdım Yandım aman döndün sandım Alevine sarıldım Of yeter artık kalmadı sabrım Ele güne darıldım Ömürsün ömür deli gönlüm doymak bilmiyor Ömürsün ömür deli gönlüm hiç uslanmıyor

Umutsuzum Umutsuzum kör karanlık odalar içinde Haykırsam bir duyanım yok, perişanım yâr Umutsuzum kör karanlık odalar içinde Haykırsam bir duyanım yok, perişanım yâr *** Görebilsem gül yüzünü, son kez öpebilsem Tutabilsem ellerini, sana diz çöksem Görebilsem gül yüzünü, son kez öpebilsem Tutabilsem ellerini, sana diz çöksem *** Umutsuzum kör karanlık geceler içinde Haykırsam bir duyanım yok, perişanım yâr Umutsuzum kör karanlık geceler içinde Haykırsam bir duyanım yok, perişanım yâr *** Görebilsem gül yüzünü, son kez öpebilsem Tutabilsem ellerini, sana diz çöksem Görebilsem gül yüzünü, son kez öpebilsem Tutabilsem ellerini, sana diz çöksem

Vefasız Yar Yine düştüm peşine Muhtacım gül yüzüne Allahım nedir çektiğim benim Bitmiyor bu çile Sevmişim seni anla halimi Tut elimi yar Ha şöyle gül bana Hasretim sana Gel Yak ateşleri Boz yeminleri Sev Seni gidi zalim yar Ne olacak halim yar

Çöl Çiçeğim Dön gel bana Feryat figan bekler kalbim Çok yorgunum Kurtar beni sensin çarem Çöl çiçeğim *** Korkularım hüzne ortak oldu Bilinmez yoldayım Sevmişken böylesine vazgeçemem *** Gözler sanki zindan Sözler günah, yalan Sormam yine de yar neden *** Kaygısız sevgilim Hiç mi insafın yok senin Gözyaşım sel gibi Aldı benden gençliğimi *** Kaygısız sevgilim Yetmedi mi çektiklerim Dertlerim dağ gibi Aldı benden gençliğimi *** Kaygısız Çöl Çiçeğim...