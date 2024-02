Gökhan Tümkaya

Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor Sanki günahsız gibi gözlerime bakıyor Of of of Of of of of *** İçime akan dertler alsında seni gitsin Bu sevdanın hayrı yok, artık burada bitsin! Yalan mı yalan mı of of of Yalan yalan of of of *** Hava kara bulutlu yine yağmur yağıyor Sanki günahsız gibi gözlerime bakıyor Of of of Of of of of *** İçime akan dertler alsında seni gitsin Bu sevdanın hayrı yok, artık burada bitsin! Yalan mı yalan mı of of of Yalan yalan of of of *** İçime akan dertler alsında seni gitsin Bu sevdanın hayrı yok, artık burada bitsin! Yalan mı yalan mı of of of Yalan yalan of of of