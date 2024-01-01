Biraz Ayrılık Şarkı Sözleri
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Gökhan Türkmen
Biraz Ayrılık
-
Tamam mı bitti işte
İçin rahat mı
Bu muydu istediğin yar
Bensiz hayat mı
Kabullendim git artık
Pişmansan gitme lütfen
Sensiz de yaşansa da
Söyleme istemem
Bırak tutsun aşk yine
Sımsıkı ellerinden
Gideceksen de sus sen
Ama susmayacağım ben
Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri
Dilin bağı çözülür
Dökülür tüm cümleleri
Ben tamamlarım yarım kalan geceleri
Sen bunlara aldırma
Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri
Dilin bağı çözülür
Dökülür tüm cümleleri
Ben tamamlarım yarım kalan geceleri
Sen bunlara aldırma, sen bunlara aldırma
Tamam mı bitti işte
İçin rahat mı
Bu muydu istediğin yar
Bensiz hayat mı
Kabullendim git artık
Pişmansan gitme lütfen
Sensiz de yaşansa da
Söyleme istemem
Bırak tutsun aşk yine
Sımsıkı ellerinden
Gideceksen de sus sen
Ama susmayacağım ben
Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri
Dilin bağı çözülür
Dökülür tüm cümleleri
Ben tamamlarım yarım kalan geceleri
Sen bunlara aldırma
Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri
Dilin bağı çözülür
Dökülür tüm cümleleri
Ben tamamlarım yarım kalan geceleri
Sen bunlara aldırma, sen bunlara aldırma
-
Al bu sana ilk olmuşken
Ne acı ki son şarkım bu
Çok mu kolaydı yoksa zor mu
Bu sisli aşk, bu tutku
***
Oldu
Hani olmazdı?
Sondu
Sende gitmek yoktu
Doldu süre, bize bu bile çoktu
Bir hayaldi
Yok oldu
***
Sus doğru yalan ne fark eder
Bak bir aşk başlamadan böyle biter,
Kime
Kime kalır aşk?
***
Ver geri seni sevdiğimi
Bakma git, daha ne söylemeli
Yoksun artık bende ne acı, bitti
***
Yitti, yetti o günler, bana yetti
Çok, çok da mutlu etti
Birdi, bende yerin ah
Tekti
Bir çocuk bende tükendi!
***
"Yeter" demek yetmez ki bazen!
Ah içimde bir öykü ağıtlarla biter
Güler yüzüme taptığım bir "sen"
Ah içimdeki türkü dudaktan kalbe düşer.
***
Düşer de hani bir gün olur da, Azrail bana güler
Bir yerde hani bir gün olur da, Azrail bana güler
-
Sana güneş hep arkandan vurmuş
gölgen hep önde
geceler zaten kara
yüzünü görmek güneşe bakmak gibi zaten
ne zaman istesem sen yakıyorsun
***
Elin hep dudağında durmuş
sessiz bir ifade
geceler hep suskun
aynaya bakmak gibi senle konuşmak
ne zaman dinlesem sen susuyorsun
ne zaman dinlesem sen susuyorsun
***
Yastığımda kalmış yüzün
biraz ayrılık biraz hüzün
say ne kadar zaman oldu
dokun ellerin mi kör oldu
bak bulamadım başka bir ten
gözlerin yakar mı yeniden
herkesi unutur da yüreğim
seni saklar bir tanem..
-
Sensiz olacağımı bile bile
Bana kendini neden yâr ettin?
Bırakıp gitmene
Arkandan ağlayacağımı bile bile
Neden yüzüme güldün?
Sensiz olacağımı bile bile
Bana kendini neden yâr ettin?
Bırakıp gitmene
Arkandan ağlayacağımı bile bile
Neden yüzüme güldün?
Çok şeyi kayıp
Fazlasıyla ayıp ettin
Her şeyi sayıp
Bana saygısızlık ettin
Çok şeyi kayıp
Fazlasıyla ayıp ettin
Her şeyi sayıp
Bana saygısızlık ettin
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Çok şeyi kayıp
Fazlasıyla ayıp ettin
Her şeyi sayıp
Bana saygısızlık ettin
Çok şeyi kayıp
Fazlasıyla ayıp ettin
Her şeyi sayıp
Bana saygısızlık ettin
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
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Her adım anladım seni bana bağladı
Adı mutluluktu ağladım
Nerdesin bitmesin
Buraya kadarmış sevgilim
Elveda diyen sen misin
***
Gitme dur sakın
Acıyor içim sensiz
Gitme sevgilim
Mutlu olsan da bensiz
***
Belki bende hata yaptım
Seni sevdim tek biran pişman olmadan
Çok düşündüm çok yalvardım
Tanrım alma canımı
Teniyle bir gün buluşmadan
***
Belki şimdi belki asla
Ya ölüm ya aşk istedim dudağından
Uyuyorsam bırak lütfen
Sen kal aşk ben giderim
Buralardan sabah olmadan...
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