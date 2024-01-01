Aşkın Enkazı Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen Aşkın Enkazı şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Aşkın Enkazı şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşkın Enkazı sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Türkmen
Aşkın Enkazı
Tüm Şarkıları
-
Anladım tamam, vazgeçtin çoktan
Söylemen yeterdi
Gülleri solan bi' bahçe bana kalan
Bu kadarı yeterli
***
Şimdi bütün şarkılarda, kendini mumla ara
***
Atıyorum içime, sıkıştı kaldı kalbimde
Yıkıp gittiğin aşkın enkazı
Atıyorum içime, sıkıştı kaldı kalbimde
Yıkıp gittiğin aşkın enkazı
***
Anladım tamam, vazgeçtin çoktan
Söylemen yeterdi
Gülleri solan bi' bahçe bana kalan
Bu kadarı yeterli
***
Şimdi bütün şarkılarda kendini mumla ara
***
Atıyorum içime, sıkıştı kaldı kalbimde
Yıkıp gittiğin aşkın enkazı
Atıyorum içime, sıkıştı kaldı kalbimde
Yıkıp gittiğin aşkın enkazı