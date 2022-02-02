Aşk Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen Aşk şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Aşk şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Aşk sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Tüm Şarkıları
-
Ben bakmasaydım sana
Ve sen öyle gülmeseydin bana
Kim bilir ne kadar uzağa
Bakmadan gidiyordum arkama ama
***
Aşk seni yazıyormuş
Bilmeden kaderime kazıyormuş
Hep seni çiziyormuş sayfalarca
Sen gelmeden, sevmeden
***
Aşk beni yakıyormuş
Ah, eller nasıl üzüyormuş
Kalbimi kırıyormuş defalarca
Ben görmeden, sevmeden gel
***
Aşk seni yazıyormuş
Bilmeden kaderime kazıyormuş
Hep seni çiziyormuş sayfalarca
Sen gelmeden, sevmeden
***
Aşk beni yakıyormuş
Ah, eller nasıl üzüyormuş
Kalbimi kırıyormuş defalarca
Ben görmeden, sevmeden gel