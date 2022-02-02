Gökhan Türkmen

Ben bakmasaydım sana Ve sen öyle gülmeseydin bana Kim bilir ne kadar uzağa Bakmadan gidiyordum arkama ama *** Aşk seni yazıyormuş Bilmeden kaderime kazıyormuş Hep seni çiziyormuş sayfalarca Sen gelmeden, sevmeden *** Aşk beni yakıyormuş Ah, eller nasıl üzüyormuş Kalbimi kırıyormuş defalarca Ben görmeden, sevmeden gel *** Aşk seni yazıyormuş Bilmeden kaderime kazıyormuş Hep seni çiziyormuş sayfalarca Sen gelmeden, sevmeden *** Aşk beni yakıyormuş Ah, eller nasıl üzüyormuş Kalbimi kırıyormuş defalarca Ben görmeden, sevmeden gel