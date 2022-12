Gökhan Türkmen

At, savur at sevdayı bir yere fırlat Bitti sayıp acıyı kaldır öyle at Sor, herkese sor acılar unutuluyor Ağlayınca gözlerinden silinmiyor Aşk her defasında bak bulunuyor Bırakırım zamanı öyle biraz da Sen olmadan da yine geçer nasılsa Hatırla bunları sakın unutma Diyordun ama o zaman gülüyordun Yanımdaydın, canımdaydın Şimdi nasıl geçer bu ömür? *** Susma söyle nasıl yaşar böyle insan! Susma konuş, hadi anlat büyük insan! Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı ? Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı! *** Susma söyle nasıl yapar bunu insan? Susma nasıldı anlat hadi ayrılırsam! Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi? Böyle büyük aşklar böyle mi biterdi? *** At, silip at aşkları bir yere fırlat Bitti say ki derdini kaldır öyle at Sor, ne olur sor sen benden ayrılırsan *** Ne olur düşümde bir ömrü durdursan Aşk her defasında bende ararsam Bırakırım kendimi öyle biraz da Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa Hatırla bunları sakın unutma Diyordun ama o zaman gülüyordun Yanımdaydın, canımdaydın Şimdi nasıl geçer bu ömür? *** Susma söyle nasıl yaşar böyle insan! Susma konuş hadi anlat büyük insan! Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı böyle? Kaldırıp atardık ya sevdayı! *** Susma söyle nasıl yapar bunu insan Susma nasıldır anlat hadi ayrılırsam Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi böyle Büyük aşklar böyle mi biterdi *** Susma hani aşk insanı zaten bulurdu? Susma hani yıllar aşka çare olurdu? Söyle yıllar mı daha hızlı bir kurşun mu? Böyle sensiz her gün biraz yok oluşum mu?