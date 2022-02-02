Büyük İnsan Şarkı Sözleri
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Gökhan Türkmen
Büyük İnsan
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Tenimden gözlerimden söküp atmak kolay mı yüreğimden;
Bir resim kalır bugün, yeni doğan güneş gibi gökyüzünden
***
Dilim varmaz, kalır durmaz, sonu görmek kolay mı gün geçmeden
Duvarlardan, koşmalardan, sıkıldım bunaldım tafralardan
***
Aşk lazım, sevmeye yürek lazım, günlerce gülmek lazım,
Elinden tutmak lazım
Söz lazım, söz lazım yepyeni bir tat lazım,
Denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım
***
Sesim çıkmaz, acım dinmez, seni sevmek kolay mı ta derinden
Gidip geldim, zarlar attım, aşkta kazanmak kolay mı sevişirken
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At, savur at sevdayı bir yere fırlat
Bitti sayıp acıyı kaldır öyle at
Sor, herkese sor acılar unutuluyor
Ağlayınca gözlerinden silinmiyor
Aşk her defasında bak bulunuyor
Bırakırım zamanı öyle biraz da
Sen olmadan da yine geçer nasılsa
Hatırla bunları sakın unutma
Diyordun ama o zaman gülüyordun
Yanımdaydın, canımdaydın
Şimdi nasıl geçer bu ömür?
***
Susma söyle nasıl yaşar böyle insan!
Susma konuş, hadi anlat büyük insan!
Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı ?
Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı!
***
Susma söyle nasıl yapar bunu insan?
Susma nasıldı anlat hadi ayrılırsam!
Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi?
Böyle büyük aşklar böyle mi biterdi?
***
At, silip at aşkları bir yere fırlat
Bitti say ki derdini kaldır öyle at
Sor, ne olur sor sen benden ayrılırsan
***
Ne olur düşümde bir ömrü durdursan
Aşk her defasında bende ararsam
Bırakırım kendimi öyle biraz da
Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa
Hatırla bunları sakın unutma
Diyordun ama o zaman gülüyordun
Yanımdaydın, canımdaydın
Şimdi nasıl geçer bu ömür?
***
Susma söyle nasıl yaşar böyle insan!
Susma konuş hadi anlat büyük insan!
Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı böyle?
Kaldırıp atardık ya sevdayı!
***
Susma söyle nasıl yapar bunu insan
Susma nasıldır anlat hadi ayrılırsam
Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi böyle
Büyük aşklar böyle mi biterdi
***
Susma hani aşk insanı zaten bulurdu?
Susma hani yıllar aşka çare olurdu?
Söyle yıllar mı daha hızlı bir kurşun mu?
Böyle sensiz her gün biraz yok oluşum mu?
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Hiç aklıma gelir miydi bu ayrılık
Kendime soruyorum cevap yok neden ayrıldık
Hiç hesapta yokken böyle durup dururken
Yine aynı telaş yine aynı hüzün yeniden yalnızlık
***
Ah acıyor bak canım bazen
Ama gel diyemem gelme hiç diyemem
Yar dönüyor bak tüm aşklarım bazen
Sen de dön diyemem yanma hiç diyemem
Yan sen
***
Bir ses gibi herkes gibi dünler gibi yan
Geçtiğin tüm hayaller gibi düşler gibi yan
Git ne yapıyorsan ben nasılsa görmeyeceğim
Sonra geri dönme ölsen dönmeyeceğim
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