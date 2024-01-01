Gökhan Türkmen

Aşktır Başka bir hikâye var gözlerimizde Yarım kalmış hep defterlerimizde Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamıştım Bi' el verdin, şimdi o el tam yüreğimde N'olur, n'olur o gözlerin hiç kısılmasın Bir bakmışsın yanı başındayım Delirmiş olsam da ben sende saklıyım O zamandayım, şimdideyim, sendeyim Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda sana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Başka bir hikâye var gözlerimizde Yarım kalmış hep defterlerimizde Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamıştım Bi' el verdin, şimdi o el tam yüreğimde N'olur, n'olur o gözlerin hiç kısılmasın Bir bakmışsın yanı başındayım Delirmiş olsam da ben sende saklıyım O zamandayım, şimdideyim, sendeyim Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda sana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsam sana düşer, kalbin temiz

İnsanız Ayıbı Yok Zamanla eskiyor her şey Şimdi! Aylar sonra ışığın tükendi. Bitik bir gaz lambası gibi Yanıp sönüyorsun zihnimde Dönüş yok! İzin yok! *** Zor olmalı yokluğum, kendimi kandırmam Bir o kadar kolay olmalı, insanız ayıbı yok! Toz tutacak hevesin, geç kalmak ne demek öğreneceksin Dönüş yok! İzin yok! *** Ruhum aynada karşımda Ne sebepsiz ne yan yana! Uzaktasın diyor, çok uzak Baştan sona hüsran… Ne günahkar ne pişman Her şey apaçık ortada Ne tek ne tam; hep tedirgin Hep hırsız!

Öyle Güzel ki Denizin ortasında kalabilirdim Mavisini yüzünden çalabilirdim Durmadan sana karışır dağılırdım Yaptım öyle güzel yaptım ki *** Şikayetim mi var sanıyorsun Aşık olmak mı sanıyorsun Ne olduğunu bulabiliyor musun *** Ben bulamadım, öyle güzel ki Işığın üstüne senin karanlığın mı Avucumun içine senin kokun mu Hücrelerin böyle bir adama mı Korkuların sevdama mı yakışır

Olabilir Benim yüzümden mi bu hallere düştük Aşk olsun Senin yüzünden ben bu hallere düştüm Yazıklar olsun *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden *** Benim yüzümden mi bu hallere düştük Aşk olsun Senin yüzünden ben bu hallere düştüm Yazıklar olsun *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden