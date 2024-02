Gökhan Türkmen

Başka bir hikâye var gözlerimizde Yarım kalmış hep defterlerimizde Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamıştım Bi' el verdin, şimdi o el tam yüreğimde N'olur, n'olur o gözlerin hiç kısılmasın Bir bakmışsın yanı başındayım Delirmiş olsam da ben sende saklıyım O zamandayım, şimdideyim, sendeyim Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda sana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Başka bir hikâye var gözlerimizde Yarım kalmış hep defterlerimizde Yüzünü görmekten hiç mi hiç bıkmamıştım Bi' el verdin, şimdi o el tam yüreğimde N'olur, n'olur o gözlerin hiç kısılmasın Bir bakmışsın yanı başındayım Delirmiş olsam da ben sende saklıyım O zamandayım, şimdideyim, sendeyim Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda sana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsan yere düşer, bu kalp temiz Yastığıma terin düşmüş, bi' damlası durur Başımı her koyuşumda kana karışır Aşktır, kimse bilmez, kimse bilmez, bilmesi de gerekmez İğne atsam sana düşer, kalbin temiz