Gökhan Türkmen

Ayıp Ettin Sensiz olacağımı bile bile Bana kendini neden yâr ettin? Bırakıp gitmene Arkandan ağlayacağımı bile bile Neden yüzüme güldün? Sensiz olacağımı bile bile Bana kendini neden yâr ettin? Bırakıp gitmene Arkandan ağlayacağımı bile bile Neden yüzüme güldün? Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım

Bir Öykü Al bu sana ilk olmuşken Ne acı ki son şarkım bu Çok mu kolaydı yoksa zor mu Bu sisli aşk, bu tutku *** Oldu Hani olmazdı? Sondu Sende gitmek yoktu Doldu süre, bize bu bile çoktu Bir hayaldi Yok oldu *** Sus doğru yalan ne fark eder Bak bir aşk başlamadan böyle biter, Kime Kime kalır aşk? *** Ver geri seni sevdiğimi Bakma git, daha ne söylemeli Yoksun artık bende ne acı, bitti *** Yitti, yetti o günler, bana yetti Çok, çok da mutlu etti Birdi, bende yerin ah Tekti Bir çocuk bende tükendi! *** "Yeter" demek yetmez ki bazen! Ah içimde bir öykü ağıtlarla biter Güler yüzüme taptığım bir "sen" Ah içimdeki türkü dudaktan kalbe düşer. *** Düşer de hani bir gün olur da, Azrail bana güler Bir yerde hani bir gün olur da, Azrail bana güler

Biraz Ayrılık Sana güneş hep arkandan vurmuş gölgen hep önde geceler zaten kara yüzünü görmek güneşe bakmak gibi zaten ne zaman istesem sen yakıyorsun *** Elin hep dudağında durmuş sessiz bir ifade geceler hep suskun aynaya bakmak gibi senle konuşmak ne zaman dinlesem sen susuyorsun ne zaman dinlesem sen susuyorsun *** Yastığımda kalmış yüzün biraz ayrılık biraz hüzün say ne kadar zaman oldu dokun ellerin mi kör oldu bak bulamadım başka bir ten gözlerin yakar mı yeniden herkesi unutur da yüreğim seni saklar bir tanem..

Ağır Ağır Tamam mı bitti işte İçin rahat mı Bu muydu istediğin yar Bensiz hayat mı Kabullendim git artık Pişmansan gitme lütfen Sensiz de yaşansa da Söyleme istemem Bırak tutsun aşk yine Sımsıkı ellerinden Gideceksen de sus sen Ama susmayacağım ben Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri Dilin bağı çözülür Dökülür tüm cümleleri Ben tamamlarım yarım kalan geceleri Sen bunlara aldırma Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri Dilin bağı çözülür Dökülür tüm cümleleri Ben tamamlarım yarım kalan geceleri Sen bunlara aldırma, sen bunlara aldırma Tamam mı bitti işte İçin rahat mı Bu muydu istediğin yar Bensiz hayat mı Kabullendim git artık Pişmansan gitme lütfen Sensiz de yaşansa da Söyleme istemem Bırak tutsun aşk yine Sımsıkı ellerinden Gideceksen de sus sen Ama susmayacağım ben Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri Dilin bağı çözülür Dökülür tüm cümleleri Ben tamamlarım yarım kalan geceleri Sen bunlara aldırma Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri Dilin bağı çözülür Dökülür tüm cümleleri Ben tamamlarım yarım kalan geceleri Sen bunlara aldırma, sen bunlara aldırma