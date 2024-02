Gökhan Türkmen

Canımı yaktığınla kal Yeter ki dön yeter ki Her şey yanına kâr Ben unuturum, ben unuturum Canımı yaktığınla kal Yeter ki dön yeter ki Her şey yanına kâr Ben unuturum, ben unuturum Gittiğini, sözlerini Hatta sevmediğini Unuturum kalbimi Tekrar avuturum Gittiğini, sözlerini Hatta sevmediğini Unuturum kalbimi Tekrar avuturum Bir çocuk telaşında Yüreğim sevmeyi bilir sadece Kırsan bile avutur Ben unuturum, ben unuturum Bir çocuk telaşında Yüreğim sevmeyi bilir sadece Kırsan bile avutur Ben unuturum, ben unuturum Canımı yaktığınla kal Yeter ki dön yeter ki Her şey yanına kâr Ben unuturum, ben unuturum Canımı yaktığınla kal Yeter ki dön yeter ki Her şey yanına kâr Ben unuturum, ben unuturum Gittiğini, sözlerini Hatta sevmediğini Unuturum kalbimi Tekrar avuturum Gittiğini, sözlerini Hatta sevmediğini Unuturum kalbimi Tekrar avuturum Bir çocuk telaşında Yüreğim sevmeyi bilir sadece Kırsan bile avutur Ben unuturum, ben unuturum Bir çocuk telaşında Yüreğim sevmeyi bilir sadece Kırsan bile avutur Ben unuturum, ben unuturum