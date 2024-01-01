Virgül Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen Virgül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Virgül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Virgül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Canımı yaktığınla kal
Yeter ki dön yeter ki
Her şey yanına kâr
Ben unuturum, ben unuturum
Canımı yaktığınla kal
Yeter ki dön yeter ki
Her şey yanına kâr
Ben unuturum, ben unuturum
Gittiğini, sözlerini
Hatta sevmediğini
Unuturum kalbimi
Tekrar avuturum
Gittiğini, sözlerini
Hatta sevmediğini
Unuturum kalbimi
Tekrar avuturum
Bir çocuk telaşında
Yüreğim sevmeyi bilir sadece
Kırsan bile avutur
Ben unuturum, ben unuturum
Bir çocuk telaşında
Yüreğim sevmeyi bilir sadece
Kırsan bile avutur
Ben unuturum, ben unuturum
Canımı yaktığınla kal
Yeter ki dön yeter ki
Her şey yanına kâr
Ben unuturum, ben unuturum
Canımı yaktığınla kal
Yeter ki dön yeter ki
Her şey yanına kâr
Ben unuturum, ben unuturum
Gittiğini, sözlerini
Hatta sevmediğini
Unuturum kalbimi
Tekrar avuturum
Gittiğini, sözlerini
Hatta sevmediğini
Unuturum kalbimi
Tekrar avuturum
Bir çocuk telaşında
Yüreğim sevmeyi bilir sadece
Kırsan bile avutur
Ben unuturum, ben unuturum
Bir çocuk telaşında
Yüreğim sevmeyi bilir sadece
Kırsan bile avutur
Ben unuturum, ben unuturum
-
-