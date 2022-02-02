Gökhan Türkmen

Al bu sana ilk olmuşken Ne acı ki son şarkım bu Çok mu kolaydı yoksa zor mu Bu sisli aşk, bu tutku *** Oldu Hani olmazdı? Sondu Sende gitmek yoktu Doldu süre, bize bu bile çoktu Bir hayaldi Yok oldu *** Sus doğru yalan ne fark eder Bak bir aşk başlamadan böyle biter, Kime Kime kalır aşk? *** Ver geri seni sevdiğimi Bakma git, daha ne söylemeli Yoksun artık bende ne acı, bitti *** Yitti, yetti o günler, bana yetti Çok, çok da mutlu etti Birdi, bende yerin ah Tekti Bir çocuk bende tükendi! *** "Yeter" demek yetmez ki bazen! Ah içimde bir öykü ağıtlarla biter Güler yüzüme taptığım bir "sen" Ah içimdeki türkü dudaktan kalbe düşer. *** Düşer de hani bir gün olur da, Azrail bana güler Bir yerde hani bir gün olur da, Azrail bana güler