Gökhan Türkmen

Beni sana bağlayan tek söz seviyorum demen onca laftan sonra bitti diyip çekip gitmem derdin efendisi olmuş kalbim bu senin hediyen biri kalır diğeri gidermiş o biri benmişim meğer aşk seni bana yazmışsa niye bu ceza bu can yasta *** gitme bitmesin diye bütün gece ağladım hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım sensiz olmaz böyle gideceğine inanmadım *** gitme bitmesin diye bütün gece ağladım hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım *** aşk seni bana yazmışsa niye bu ceza bu can yasta gitme bitmesin diye bütün gece ağladım hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım *** gitme bitmesin diye bütün gece ağladım hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım