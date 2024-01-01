Iptıs Çaktıs Şarkı Sözleri
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Gökhan Türkmen
Iptıs Çaktıs
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Beni sana bağlayan tek söz seviyorum demen
onca laftan sonra bitti diyip çekip gitmem
derdin efendisi olmuş kalbim bu senin hediyen
biri kalır diğeri gidermiş o biri benmişim meğer
aşk seni bana yazmışsa niye bu ceza bu can yasta
***
gitme bitmesin diye bütün gece ağladım
hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım
gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım
sensiz olmaz böyle gideceğine inanmadım
***
gitme bitmesin diye bütün gece ağladım
hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım
gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım
olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım
***
aşk seni bana yazmışsa niye bu ceza bu can yasta
gitme bitmesin diye bütün gece ağladım
hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım
gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım
olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım
***
gitme bitmesin diye bütün gece ağladım
hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım
gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım
olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım
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Bu şehir atar, yatar, sarar, kanar,
Kaçar, kalır, kusar, sensizken bir anda
Sürükler durmaz, akar, suya, dalıp çıkar ve ters döner, bir anda
Taşını bozar, kıyar, döver, karar, her şey senden bekler, son anda
Birer birer, yapar bozar, alır kaçar, satar, sensizken bir anda
***
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
***
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
Vay vay vay vay vay halimize
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