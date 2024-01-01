Gökhan Türkmen

Çatı Katı (GT BAND Remix) Şimdi çatı katında inziva vakti Nerede aranacak haklının hakkı? Dinlemeliydim vaktinde aklı Seni unutmaya çalışmak da varmış *** ...maalesef *** Bana bıraktıklarınla teselli avında Demek ki elleri boş dönmek de varmış Bugünleri görmek de varmış *** Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere! Gitme! dememle kalsan ne olur? Gönlün çoktan yola çıkmış bir kere!

Vay Halimize (Boral Kibil Remix) Bu şehir atar, yatar, sarar, kanar, Kaçar, kalır, kusar, sensizken bir anda Sürükler durmaz, akar, suya, dalıp çıkar ve ters döner, bir anda Taşını bozar, kıyar, döver, karar, her şey senden bekler, son anda Birer birer, yapar bozar, alır kaçar, satar, sensizken bir anda *** Vay vay vay vay vay halimize Vay vay vay vay vay halimize Vay vay vay vay vay halimize Vay vay vay vay vay halimize *** Vay vay vay vay vay halimize Vay vay vay vay vay halimize Vay vay vay vay vay halimize Vay vay vay vay vay halimize

Bitmesin ( Aytaç Özgümüs Remix ) Beni sana bağlayan tek söz seviyorum demen onca laftan sonra bitti diyip çekip gitmem derdin efendisi olmuş kalbim bu senin hediyen biri kalır diğeri gidermiş o biri benmişim meğer aşk seni bana yazmışsa niye bu ceza bu can yasta *** gitme bitmesin diye bütün gece ağladım hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım sensiz olmaz böyle gideceğine inanmadım *** gitme bitmesin diye bütün gece ağladım hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım *** aşk seni bana yazmışsa niye bu ceza bu can yasta gitme bitmesin diye bütün gece ağladım hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım *** gitme bitmesin diye bütün gece ağladım hayır olmaz böyle biteceğine inanmadım gidersen kalan hayalinle ben ne yaparım olmaz olmaz böyle gideceğine inanmadım

Olabilir Remix Benim yüzümden mi bu hallere düştük Aşk olsun Senin yüzünden ben bu hallere düştüm Yazıklar olsun *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden *** Benim yüzümden mi bu hallere düştük Aşk olsun Senin yüzünden ben bu hallere düştüm Yazıklar olsun *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Kalbim durdu seni gördüğüm zaman Aklım gitti başımdan aman aman *** Bu yüzden olabilir, sevebilir sırf bu yüzden Bu yüzden gelebilir, olabilir sırf bu yüzden Benimle olabilir, kalabilir, sırf bu yüzden Bu yüzden olabilir aşk, olabilir sırf bu yüzden

Sen İstanbul'sun (Aytaç Kart Remix) Köşedeki çiçekçi seni sordu bu sabah Burada yok dedim selam söyledi tazeymiş gülleri Yokluğun gibi... *** Yürüdüm biraz seni düşledim, umudumu senle süsledim Ne dar sokaklar ne boş duraklar seni unutmama yardım etti *** Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun... Bazen bir kaldırım taşı, bazen bir sokak çalgıcısı Yani sen İstanbul'sun... *** Senin küçük bir elvedan böyle büyük bir aşkı bitirebilir mi? Ne sanıyorsun... Bazen Kanlıca sahili, bazen yalnız Kız Kulesi Yani sen İstanbul'sun...

Taş (Genco Arı Remix) Ellerini yormadan İçine dokunmadan Seyrettim her şeyi Sendeki bedenleri *** Yüreğime aldırmadan Tenleri solumadan Terk ettim her şeyi Bendeki bedenleri *** Buna kapıldım korktum sanma Nasıl unutulur bir anda Bu aşk sınır bilmezdi oysa *** Yoluna taş koydum ellerin olma diye Yoluna taş koydum yokuşa sürme diye