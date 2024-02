Gökhan Türkmen

Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok (yok, yok, yok) Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok (yok, yok) Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok (eken yok) Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok (bilen yok) Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa