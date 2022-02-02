Çemberimde Gül Oya (Dizi Müzikleri) Şarkı Sözleri
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Gökhan Türkmen
Çemberimde Gül Oya (Dizi Müzikleri)
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Gönlüne bir düşsem,
Ateşim son bulmaz.
Seni o kadar sevsem;
Kimsenin ruhu duymaz,
Kimse ruhumda durmaz.
***
Beni koysan bir sandığa,
Sadece sen açabilsen.
Yüreğimi sen okusan;
Kitap olsam, gül olsam.
Kitabımda gül olsan.
***
Son dileğimdi güzel yüzün.
Senin yüzünden yeşil bahçem.
Son dileğimdi güzel yüzün.
Senin gözünden yeşil mi bahçem?
İnan! Yarın olsun, gün doğsun.
Senden öteye gitmez,
Senden sonra hiç bitmez derdim.