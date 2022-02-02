Gökhan Türkmen

Gönlüne bir düşsem, Ateşim son bulmaz. Seni o kadar sevsem; Kimsenin ruhu duymaz, Kimse ruhumda durmaz. *** Beni koysan bir sandığa, Sadece sen açabilsen. Yüreğimi sen okusan; Kitap olsam, gül olsam. Kitabımda gül olsan. *** Son dileğimdi güzel yüzün. Senin yüzünden yeşil bahçem. Son dileğimdi güzel yüzün. Senin gözünden yeşil mi bahçem? İnan! Yarın olsun, gün doğsun. Senden öteye gitmez, Senden sonra hiç bitmez derdim.