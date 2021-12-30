Gökhan Türkmen 1 Eylül 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Habire Yahşi Anadolu Lisesinden mezun olmuştur. 1997 yılında gitar çalmaya başlamış ve 2000 yılından itibaren çeşitli mekânlarda ve organizasyonlarda gitar ve sesiyle boy göstermeye başlamıştır. Bir dönem radyolarda ve çeşitli mekânlarda canlı performanslar sergilemiş ardından 2000'li yılların başında kendisini tamamen müziğe vermiştir. Söz ve müziği Serkan Söylemez'e ait olan "Büyük İnsan" adlı parçayı amatör olarak seslendirmiş, daha sonra Youtube'da yayınladığı şarkı beş milyondan fazla kişi tarafından dinlenince bir anda internet ortamında tanınmaya başlamıştır. Bunun üzerine bir yıl sonra "Dön" adlı parçasını da internette yayınlamıştır. 2007 yılının sonunda ilk albümünün kayıtları için stüdyoya girmiştir. "Aşk Lazım" adlı parçanın söz ve müziği Gökhan Türkmen'e aittir. Albümün çıkması ile birlikte Gökhan Türkmen tüm ülke çapında tanınmaya başlamıştır. 23 Nisan 2008 tarihinde "Yan Sen" adlı şarkısını yayınlamıştır. 2009 yılının başında albümle aynı adı taşıyan "Büyük İnsan" adlı şarkıyı yayınlamıştır. Haziran 2010 tarihinde düzenlenen 37. Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Çıkış Yapan Sanatçı ödülüne layık görülmüştür. İlk albümünün başarısından sonra ikinci albümünün kayıtlarına başlamıştır. Biraz Ayrılık adını verdiği ikinci albümünü 18 Mart 2010 tarihinde piyasaya sürmüştür. "Rüya" adlı parça albümden yayınlanan ikinci şarkı olmuştur. Bu şarkıda Gökhan Türkmen, Yonca Kocadağ ile birlikte düet yapmıştır. Türkmen, 1 Ağustos 2010 tarihinde Özgür Akkuş ile birlikte "Kayıp Şehir" adlı bir parçada düet yapmışlardır. 18 Ocak 2011 tarihinde "Bir Öykü" adlı şarkısını yayınlamıştır. Albümde söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan, Levent Yüksel'in 1995 yılında yayınladığı "Yas" adlı şarkısı da yer almıştır. 2010 Mart ayı ortasında çıkan Biraz Ayrılık adlı albümüyle büyük bir başarı sağlayan Türkmen, radyolarda ve müzik kanallarında en çok çalınan, yılın en çok ödül alan sanatçılarından biri olmuştur. Gökhan Türkmen, 1 Haziran 2012 tarihinde Ara adını verdiği beş parçalık bir EP albüm piyasaya sürmüştür. Albümde ilk olarak "Bitmesin" adlı şarkı yayınlanmıştır. Yılın en çok dinlenen şarkılarından birisi olmuştur. 2013 yılında Düzce Üniversitesi 1. Medya Ödülleri, Ege Üniversitesi 2. Medya Ödülleri ve 2014 yılında ise İstanbul FM 20. Altın Ödülleri töreninde En İyi Şarkı ödülünü almıştır. 7 Şubat 2014 tarihinde albümden "Çatı Katı" adlı şarkısını piyasaya sürmüştür. 18 Şubat 2014 tarihinde En Baştan adını verdiği üçüncü albümünü yayınlamıştır. "Sen İstanbul'sun" adlı şarkı yılın son aylarında yayınlanmış ve dijital platformlarda büyük ilgi görmüştür. Albümden son olarak "Taş" adlı şarkıyı yayınlamıştır. Yılın Yıldızları Ödülleri, Yeditepe Üniversitesi 3.Dilek Ödülleri ve 1.Türkiye Gençlik Ödülleri törenlerinde Yılın En İyi Erkek Sanatçısı ödüllerini almıştır. Ayrıca Düzce Üniversitesi 3.Medya Ödülleri töreninde En İyi Albüm ödülünü de kazanmıştır. 4 Şubat 2019 tarihinde Virgül adında bir EP albüm piyasaya sürmüştür. Albüm üç şarkıdan oluşmaktadır. 2019'un yaz aylarında Yüzyüzeyken Konuşuruz grubunun Otoban Sıcağı albümünde yer alan "Para Hala Bende" adlı şarkıyı single olarak yorumlamıştır. 2020'nin ilk haftalarında "Gülmedi Kader" adlı bir single yayınlamıştır. Birkan Nasuhoğlu ile birlikte düet yaptığı şarkının sözlerini birlikte yazmışlardır. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü için "Kağıt" adlı söz ve müziği Gökhan Türkmen'e ait olan bir şarkı yayınlamıştır. Nisan'da "Aşk" adında bir single yayınamış ve şarkının klibinde eşi Sinem Aksoy ile çektiği görüntüler yer almıştır. Yaz aylarında Serkan Emre Çiftçi ile birlikte "Yüzüme Vurma" ve daha sonra ise "Deli" adlı iki single piyasaya sürmüştür.