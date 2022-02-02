Gökhan Türkmen

Bir gözlerin vardı, gözyaşım kaldı Bir yüreğin vardı, hatıran kaldı Bir sözlerin vardı, sitemim kaldı Bir hayat aşkım vardı, gitti yarım kaldı *** Son bir acım vardı, o da sensiz kaldı Ah bu canım güllere yandı, sensiz nefes aldı Yar yalan değildi, bir rüya gibiydi Bitti yüreğimde acısı kaldı *** Dön; nasıl kimle nerdeysen Dön; beni biraz sevdiysen Dön; yüreğimde hasret, çaresiz kaldı