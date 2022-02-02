Gökhan Türkmen

Don Şarkı Sözleri
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Bir gözlerin vardı, gözyaşım kaldı
Bir yüreğin vardı, hatıran kaldı
Bir sözlerin vardı, sitemim kaldı
Bir hayat aşkım vardı, gitti yarım kaldı
***
Son bir acım vardı, o da sensiz kaldı
Ah bu canım güllere yandı, sensiz nefes aldı
Yar yalan değildi, bir rüya gibiydi
Bitti yüreğimde acısı kaldı
***
Dön; nasıl kimle nerdeysen
Dön; beni biraz sevdiysen
Dön; yüreğimde hasret, çaresiz kaldı