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7/24 Dinle Büyük İnsan

Büyük İnsan Şarkı Sözleri

Gökhan Türkmen Büyük İnsan şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Büyük İnsan şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Büyük İnsan sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen

Büyük İnsan

  • Efkarlıyım

  • Aşk Lazım

  • Büyük İnsan

  • Yan sen

  • Dön (Akustik)

  • Sen İsen

  • Yorgun

  • Zil Zurna

  • Rastgele

  • Büyük İnsan (Akustik)

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