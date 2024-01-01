Gökhan Türkmen

-
Efkarlıyım bu akşam
Bir hasretle savaşan
Dertler sardı bu akşam
Sanki içtikçe artan
Bir ben gülemiyorum, neden bilemiyorum
Her şey bomboş, yalan
Bir sen çekip gittin, bilsem sever miydim
Dostum oldu hüsran
Bir ben gülemiyorum, neden bilemiyorum
Her şey bomboş yalan
Bir sen çekip gittin, bilsem sever miydim
Dostum oldu hüsran
Ah, yaşamıyorum
Çıkamam bu karanlıktan
Ah, deliriyorum
Ki sebebi o, anlarım aşktan
Ah, yaşamıyorum
Çıkamam bu karanlıktan
Ah, deliriyorum
Ki sebebi o, anlarım aşktan
İster hüzünlen, ağla
İster sen de iç böyle
Düşmeden anlamazsın
Yalnızsan sen de söyle
Bir ben gülemiyorum, neden bilemiyorum
Her şey bomboş, yalan
Bir sen çekip gittin, bilsem sever miydim
Dostum oldu hüsran
Bir ben gülemiyorum, neden bilemiyorum
Her şey bomboş, yalan
Bir sen çekip gittin, bilsem sever miydim
Dostum oldu hüsran
Ah, yaşamıyorum
Çıkamam bu karanlıktan
Ah, deliriyorum
Ki sebebi o, anlarım aşktan
Ah, yaşamıyorum
Çıkamam bu karanlıktan
Ah, deliriyorum
Ki sebebi o, anlarım aşktan
Ah, yaşamıyorum
Çıkamam bu karanlıktan
Ah, deliriyorum
Ki sebebi o, anlarım aşktan
Ah, yaşamıyorum
Çıkamam bu karanlıktan
Ah, deliriyorum
Ki sebebi o, anlarım aşktan
-
Tenimden gözlerimden söküp atmak kolay mı yüreğimden;
Bir resim kalır bugün, yeni doğan güneş gibi gökyüzünden
***
Dilim varmaz, kalır durmaz, sonu görmek kolay mı gün geçmeden
Duvarlardan, koşmalardan, sıkıldım bunaldım tafralardan
***
Aşk lazım, sevmeye yürek lazım, günlerce gülmek lazım,
Elinden tutmak lazım
Söz lazım, söz lazım yepyeni bir tat lazım,
Denizler boyunca uzanan kumlarda yatmak lazım
***
Sesim çıkmaz, acım dinmez, seni sevmek kolay mı ta derinden
Gidip geldim, zarlar attım, aşkta kazanmak kolay mı sevişirken
-
At, savur at sevdayı bir yere fırlat
Bitti sayıp acıyı kaldır öyle at
Sor, herkese sor acılar unutuluyor
Ağlayınca gözlerinden silinmiyor
Aşk her defasında bak bulunuyor
Bırakırım zamanı öyle biraz da
Sen olmadan da yine geçer nasılsa
Hatırla bunları sakın unutma
Diyordun ama o zaman gülüyordun
Yanımdaydın, canımdaydın
Şimdi nasıl geçer bu ömür?
***
Susma söyle nasıl yaşar böyle insan!
Susma konuş, hadi anlat büyük insan!
Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı ?
Böyle kaldırıp atardık ya sevdayı!
***
Susma söyle nasıl yapar bunu insan?
Susma nasıldı anlat hadi ayrılırsam!
Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi?
Böyle büyük aşklar böyle mi biterdi?
***
At, silip at aşkları bir yere fırlat
Bitti say ki derdini kaldır öyle at
Sor, ne olur sor sen benden ayrılırsan
***
Ne olur düşümde bir ömrü durdursan
Aşk her defasında bende ararsam
Bırakırım kendimi öyle biraz da
Sen olmadan da ben yaşarım nasılsa
Hatırla bunları sakın unutma
Diyordun ama o zaman gülüyordun
Yanımdaydın, canımdaydın
Şimdi nasıl geçer bu ömür?
***
Susma söyle nasıl yaşar böyle insan!
Susma konuş hadi anlat büyük insan!
Söyle bir aşk mı çare olurdu zaman mı böyle?
Kaldırıp atardık ya sevdayı!
***
Susma söyle nasıl yapar bunu insan
Susma nasıldır anlat hadi ayrılırsam
Söyle hayat mı çare bulurdu kendin mi böyle
Büyük aşklar böyle mi biterdi
***
Susma hani aşk insanı zaten bulurdu?
Susma hani yıllar aşka çare olurdu?
Söyle yıllar mı daha hızlı bir kurşun mu?
Böyle sensiz her gün biraz yok oluşum mu?
-
Hiç aklıma gelir miydi bu ayrılık
Kendime soruyorum cevap yok neden ayrıldık
Hiç hesapta yokken böyle durup dururken
Yine aynı telaş yine aynı hüzün yeniden yalnızlık
***
Ah acıyor bak canım bazen
Ama gel diyemem gelme hiç diyemem
Yar dönüyor bak tüm aşklarım bazen
Sen de dön diyemem yanma hiç diyemem
Yan sen
***
Bir ses gibi herkes gibi dünler gibi yan
Geçtiğin tüm hayaller gibi düşler gibi yan
Git ne yapıyorsan ben nasılsa görmeyeceğim
Sonra geri dönme ölsen dönmeyeceğim
-
Bir gözlerin vardı, gözyaşım kaldı
Bir yüreğin vardı, hatıran kaldı
Bir sözlerin vardı, sitemim kaldı
Bir hayat aşkım vardı, gitti yarım kaldı
***
Son bir acım vardı, o da sensiz kaldı
Ah bu canım güllere yandı, sensiz nefes aldı
Yar yalan değildi, bir rüya gibiydi
Bitti yüreğimde acısı kaldı
***
Dön; nasıl kimle nerdeysen
Dön; beni biraz sevdiysen
Dön; yüreğimde hasret, çaresiz kaldı
-
Meyve düşer, dal kırılmaz
Koku sen isen, sen isen
Ve gümüşlenir yakamoz
Ayım sen isen, sen isen
***
Yaram kanar, pamuk sen
Yeşil bakarım, rengi sen
Dünüm sen, dileğim sen
***
Yaram kanar, pamuk sen
Yeşil bakarım, rengi sen
Dünüm sen, dileğim sen
***
Gül bile yasemin kokar artık
Gül bile yasemin kokar artık
***
Meyve düşer, dal kırılmaz
Koku sen isen, sen isen
Ve gümüşlenir yakamoz
Ayım sen isen, sen isen
***
Karalar bağlar, kırmızım sen
Adın sorarlar, o sen
Elmas akar yaş, keder sen isen
***
Karalar bağlar, kırmızım sen
Adın sorarlar, o sen
Elmas akar yaş, keder sen isen
***
Yasemin bile sen kokar artık
Yasemin bile sen kokar artık
Gül bile yasemin kokar artık
(Yasemin bile sen kokar)
(Gül bile yasemin kokar)
(Yasemin bile sen kokar)
(Gül bile yasemin kokar)
(Yasemin bile sen kokar)
(Gül bile yasemin kokar)
Yasemin bile sen kokar artık
-
Bir gece bitti düşüm aniden
Aniden sahiden bir sahilden
Bir gece daha bitti ömrümden
Ömrümden gönlümden her günümden
Sen miydin ben artık yokum diyen
Der miydim böylesini hiç sen
Sevmiştin hani çok da mutluydun
Umutluydun hani sen bu sevgiden
Sevgini bir başka sanırdım
Sanırdım sarıldım yanıldım
Bu rüya hiç bitmez sanırdım
Sanırdım yanıldım kırıldım
Yalanmış tüm gerçek bildiğim
Bir damlaymış dünyalar dediğin
Denizler götürse gözyaşımı
Anlar mı sevgilim dediğin
Durunca dünya durunca
Hayat durunca anlar durunca
Ve ben bir karınca
Sevdim kararınca
Düştüm rüyalardan düşler kararınca
Ah bendim bebeğin
Hani essiz çiçeğin
Şimdi yalnızlığımda nerelere gideyim
Ah bendim bebeğin
Hani essiz çiçeğin
Şimdi yalnızlığımda nerelere gideyim
Sorunca kader sorunca
Dostum sorunca kendime sorunca
Ve canım ben bir yonca
Ama öldüm solunca
Bile bile yüreğin yaprağımı yolunca
Ah bendim her şeyin
Hani sonsuz emelin
Şimdi yalnızlığınla nerelere gideyim
Ah bendim her şeyin
Hani sonsuz emelin
Şimdi yalnızlığınla nerelere gideyim
Kaç kez geçmiştim senin için canımdan
Gözümü kırpmazdım kan gitse yanımdan
Ve kimler gitmişti
Ah neler yanımdan, sen hep yanımdaydın
Daha başlamadan
Ah sendin dünyalar
Ne gökler ne diyarlar
Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar
Ah sendin dünyalar
Ne gökler ne diyarlar
Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar
Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar
Şimdi yokluğunda büyüyor yalnızlıklar
Bir gece bitti düşüm aniden
-
Boş bir el bana senden son kalan
Ah kalbim, ne haram bildin ne yalan
Böyleymiş demek aşk oyunu
Sonu hep aynı, seveyim ben huyunu
"Her şeyi unut gitsin" diyorsun
Unuttum bu sefer, yolun açık olsun
***
Şimdi ben kendime
Ne yalanlar söyleyip kandırsam?
Bugün bütün ayrılıklara
Kadehleri mi kaldırsam
***
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
***
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
***
Boş bir el bana senden son kalan
Ah kalbim, ne haram bildin ne yalan
Böyleymiş demek aşk oyunu
Sonu hep aynı, seveyim ben huyunu
"Her şeyi unut gitsin" diyorsun
Unuttum bu sefer, yolun açık olsun
***
Şimdi ben kendime
Ne yalanlar söyleyip kandırsam?
Bugün bütün ayrılıklara
Kadehleri mi kaldırsam?
***
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
***
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
***
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
***
Zilzurna içip bugün, kendimden geçip bugün
Her şeyi yakıp bugün bir başka olsam
Kalbim taş gibi olsa, gözlerim daha kuru
Hatta şur'da sızıp bir daha kalkmasam
-
Durumlar beter
Kaçmakla sanma biter
Bu kadar yeter
Fazla aşk beni mahveder
***
Bu kadar sorun
Hangi cehennemde çekilir ki?
Hangi akıllı sevilir ki?
Benim de aslında şansım
Deliyim ben sana deliyim
***
Hangi aşık bile bile
Yolunda ölür gide gele
Ben denizinde bir balığım
Çekinme güzelim, rastgele
***
Üzülme canım olsun
İstediğin canım olsun
Sana değer bütün dertler
Bana değer geçer dünler
Gözüm uzağa dalar
Bu gönül aşık, kanar
Yeter ki o sen olsun
***
Üzülme canım olsun
İstediğin canım olsun
Sana değer bütün dertler
Bana değer geçer dünler
Gözüm uzağa dalar
Ama gönlümü yoklar
Anlayamaz, biliyorsun
***
Durumlar beter
Kaçmakla sanma biter
Bu kadar yeter
Fazla aşk beni mahveder
***
Bu kadar sorun
Hangi cehennemde çekilir ki?
Hangi akıllı sevilir ki?
Benim de aslında şansım
Deliyim ben sana deliyim
***
Hangi aşık bile bile
Yolunda ölür gide gele
Ben denizinde bir balığım
Çekinme güzelim, rastgele
***
Üzülme canım olsun
İstediğin canım olsun
Sana değer bütün dertler
Bana değer geçer dünler
Gözüm uzağa dalar
Bu gönül aşık, kanar
Yeter ki o sen olsun
***
Üzülme canım olsun
İstediğin canım olsun
Sana değer bütün dertler
Bana değer geçer dünler
Gözüm uzağa dalar
Ama gönlümü yoklar
Anlayamaz, biliyorsun
-