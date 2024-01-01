Virgül Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen Virgül şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Virgül şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Virgül sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
-
Her uzaklık çok zor
İçimde kötü ihtimaller perisi
Pul pul dökülmüş canım
Yanar yanar da ısıtmaz beni
Durmaz, yağar üzerime
Kötü anılarım
Susar bak kanar gülüşüne
İçim içim, hayırsızım
Kapatın şehrin ışıklarını
Günahı düşümde kalsın
Göz görmez olsun
Gönlüm katlansın
Bırakın alsın ne varsa
Hayali benimle kalsın
Söz geçmez olsun
Gönlüm katlansın
Görmüyor musun çaresizliğimi?
Bu kadar mı?
Duymuyor musun sesimi?
Gönül lal mi?
Kapatın şehrin ışıklarını
Günahı düşümde kalsın
Göz görmez olsun
Gönlüm katlansın
Bırakın alsın ne varsa
Hayali benimle kalsın
Söz geçmez olsun
Gönlüm katlansın
Kapatın şehrin ışıklarını
Günahı düşümde kalsın
Göz görmez olsun
Gönlüm katlansın
Bırakın alsın ne varsa
Hayali benimle kalsın
Söz geçmez olsun
Gönlüm katlansın
Her uzaklık çok zor
İçimde kötü ihtimaller perisi
Pul pul dökülmüş canım
Yanar yanar da ısıtmaz beni
-
Canımı yaktığınla kal
Yeter ki dön yeter ki
Her şey yanına kâr
Ben unuturum, ben unuturum
Canımı yaktığınla kal
Yeter ki dön yeter ki
Her şey yanına kâr
Ben unuturum, ben unuturum
Gittiğini, sözlerini
Hatta sevmediğini
Unuturum kalbimi
Tekrar avuturum
Gittiğini, sözlerini
Hatta sevmediğini
Unuturum kalbimi
Tekrar avuturum
Bir çocuk telaşında
Yüreğim sevmeyi bilir sadece
Kırsan bile avutur
Ben unuturum, ben unuturum
Bir çocuk telaşında
Yüreğim sevmeyi bilir sadece
Kırsan bile avutur
Ben unuturum, ben unuturum
Canımı yaktığınla kal
Yeter ki dön yeter ki
Her şey yanına kâr
Ben unuturum, ben unuturum
Canımı yaktığınla kal
Yeter ki dön yeter ki
Her şey yanına kâr
Ben unuturum, ben unuturum
Gittiğini, sözlerini
Hatta sevmediğini
Unuturum kalbimi
Tekrar avuturum
Gittiğini, sözlerini
Hatta sevmediğini
Unuturum kalbimi
Tekrar avuturum
Bir çocuk telaşında
Yüreğim sevmeyi bilir sadece
Kırsan bile avutur
Ben unuturum, ben unuturum
Bir çocuk telaşında
Yüreğim sevmeyi bilir sadece
Kırsan bile avutur
Ben unuturum, ben unuturum
-
Hayat hep böyledir
Aniden çıkmaz bir yol olur
Sorular aklını çelince cevap sendedir
Ararsan derinlerdedir
***
Hayat hep böyledir
Aniden çıkmaz bir yol olur
Sorular aklını çelince cevap sendedir
Ararsan derinlerdedir
***
Çok uzaklarda bir yerlerde
Belki bi' masal ülkesinde
Anahtarın olmasa da sen
Gir yine de
***
Çok derinlerde bir yerlerde
Belki gerçeğin ötesinde
Hayallerin kırılsa da sen
Sev yine de
***
Hayat hep böyledir
Aniden çıkmaz bir yol olur
Sorular aklını çelince cevap sendedir
Ararsan derinlerdedir
***
Çok uzaklarda bir yerlerde
Belki bi' masal ülkesinde
Anahtarın olmasa da sen
Gir yine de
***
Çok derinlerde bir yerlerde
Belki bi' masal ülkesinde
Hayallerin kırılsa da sen
Sev yine de
***
Sev yine de
Sev yine de
***
Hayat diz çöktürse de seni her gün
Elini uzatacak biri bir gün
Bozduğun yeminler hep geride kalan
Yalan olsa
***
Hayat diz çöktürse de seni her gün
Elini uzatacak biri bir gün
Bozduğun yeminler hep geride kalan
Hayal olsa
***
Hayat diz çöktürse de seni her gün
Elini uzatacak biri bir gün
Bozduğun yeminler hep geride kalan
Yalan olsa
***
Hayat diz çöktürse de seni her gün
Elini uzatacak biri bir gün
Bozduğun yeminler hep geride kalan
Hayal olsa
***
Hayat diz çöktürse de seni her gün
Elini uzatacak biri bir gün
Bozduğun yeminler hep geride kalan
Yalan olsa
***
Hayat diz çöktürse de seni her gün
Elini uzatacak biri bir gün
Bozduğun yeminler hep geride kalan
Masal olsa