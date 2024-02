Gökhan Türkmen

Her uzaklık çok zor İçimde kötü ihtimaller perisi Pul pul dökülmüş canım Yanar yanar da ısıtmaz beni Durmaz, yağar üzerime Kötü anılarım Susar bak kanar gülüşüne İçim içim, hayırsızım Kapatın şehrin ışıklarını Günahı düşümde kalsın Göz görmez olsun Gönlüm katlansın Bırakın alsın ne varsa Hayali benimle kalsın Söz geçmez olsun Gönlüm katlansın Görmüyor musun çaresizliğimi? Bu kadar mı? Duymuyor musun sesimi? Gönül lal mi? Kapatın şehrin ışıklarını Günahı düşümde kalsın Göz görmez olsun Gönlüm katlansın Bırakın alsın ne varsa Hayali benimle kalsın Söz geçmez olsun Gönlüm katlansın Kapatın şehrin ışıklarını Günahı düşümde kalsın Göz görmez olsun Gönlüm katlansın Bırakın alsın ne varsa Hayali benimle kalsın Söz geçmez olsun Gönlüm katlansın Her uzaklık çok zor İçimde kötü ihtimaller perisi Pul pul dökülmüş canım Yanar yanar da ısıtmaz beni

Canımı yaktığınla kal Yeter ki dön yeter ki Her şey yanına kâr Ben unuturum, ben unuturum Canımı yaktığınla kal Yeter ki dön yeter ki Her şey yanına kâr Ben unuturum, ben unuturum Gittiğini, sözlerini Hatta sevmediğini Unuturum kalbimi Tekrar avuturum Gittiğini, sözlerini Hatta sevmediğini Unuturum kalbimi Tekrar avuturum Bir çocuk telaşında Yüreğim sevmeyi bilir sadece Kırsan bile avutur Ben unuturum, ben unuturum Bir çocuk telaşında Yüreğim sevmeyi bilir sadece Kırsan bile avutur Ben unuturum, ben unuturum Canımı yaktığınla kal Yeter ki dön yeter ki Her şey yanına kâr Ben unuturum, ben unuturum Canımı yaktığınla kal Yeter ki dön yeter ki Her şey yanına kâr Ben unuturum, ben unuturum Gittiğini, sözlerini Hatta sevmediğini Unuturum kalbimi Tekrar avuturum Gittiğini, sözlerini Hatta sevmediğini Unuturum kalbimi Tekrar avuturum Bir çocuk telaşında Yüreğim sevmeyi bilir sadece Kırsan bile avutur Ben unuturum, ben unuturum Bir çocuk telaşında Yüreğim sevmeyi bilir sadece Kırsan bile avutur Ben unuturum, ben unuturum

Hayat hep böyledir Aniden çıkmaz bir yol olur Sorular aklını çelince cevap sendedir Ararsan derinlerdedir *** Hayat hep böyledir Aniden çıkmaz bir yol olur Sorular aklını çelince cevap sendedir Ararsan derinlerdedir *** Çok uzaklarda bir yerlerde Belki bi' masal ülkesinde Anahtarın olmasa da sen Gir yine de *** Çok derinlerde bir yerlerde Belki gerçeğin ötesinde Hayallerin kırılsa da sen Sev yine de *** Hayat hep böyledir Aniden çıkmaz bir yol olur Sorular aklını çelince cevap sendedir Ararsan derinlerdedir *** Çok uzaklarda bir yerlerde Belki bi' masal ülkesinde Anahtarın olmasa da sen Gir yine de *** Çok derinlerde bir yerlerde Belki bi' masal ülkesinde Hayallerin kırılsa da sen Sev yine de *** Sev yine de Sev yine de *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Yalan olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Hayal olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Yalan olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Hayal olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Yalan olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Masal olsa