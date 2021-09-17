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7/24 Dinle Gökhan Türkmen İnsanız Ayıbı Yok
İnsanız Ayıbı Yok

İnsanız Ayıbı Yok

81 Parça | 06:01:45

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01

İnsanız Ayıbı Yok

Gökhan Türkmen 04:51
02

Çatı Katı

Gökhan Türkmen 04:26
03

Büyük İnsan

Gökhan Türkmen 04:57
04

Biraz Ayrılık

Gökhan Türkmen 04:20
05

Aşk Lazım

Gökhan Türkmen 04:43
06

Vay Halimize (Boral Kibil Remix)

Gökhan Türkmen 05:50
07

Taş (hakan Kabil Remix)

Gökhan Türkmen 05:36
08

Susma (akustık)

Gökhan Türkmen 04:50
09

Korkak (feat. Aslı Demirer)

Gökhan Türkmen 06:06

...

KAPAT
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