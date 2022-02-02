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7/24 Dinle Sessiz

Sessiz Şarkı Sözleri

Gökhan Türkmen Sessiz şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Sessiz şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Sessiz sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen

Sessiz

  • İnsanız Ayıbı Yok

  • Yudum Yudum

  • Öyle Güzel ki

  • Aşktır

  • Sorma

  • Yılan

  • Olabilir

  • Olmadı

  • Olsun

  • Vay Halimize (Akustik)

  • Yılan Remix

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