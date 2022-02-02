Gökhan Türkmen

Ben yolda gezinen bir kağıt parçası O araba senin bu araba benim Üstümde ne yazdığını bilmeden O harf senin bu harf benim *** Ben belki de ağacın bir dalı O mevsim senin bu mevsim benim Senin savurduğunu bilmeden O kalp senin bu kalp benim *** Senin yazdıklarınla sürüklenirken Aklım başımda değil benim Ben sadece bir kağıt parçası O el senin, sen hep benim.