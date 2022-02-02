Gökhan Türkmen

Kağıt Şarkı Sözleri
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Ben yolda gezinen bir kağıt parçası
O araba senin bu araba benim
Üstümde ne yazdığını bilmeden
O harf senin bu harf benim
***
Ben belki de ağacın bir dalı
O mevsim senin bu mevsim benim
Senin savurduğunu bilmeden
O kalp senin bu kalp benim
***
Senin yazdıklarınla sürüklenirken
Aklım başımda değil benim
Ben sadece bir kağıt parçası
O el senin, sen hep benim.