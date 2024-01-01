Kısacası Şarkı Sözleri
Gökhan Türkmen Kısacası şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Gökhan Türkmen Kısacası şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Kısacası sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
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O kadar ki sevmeyebiliriz
Ne kadar ki düşman değilsek
O kadar özel değilmişiz demek ki
Sonunu yolla halletmişsek
***
O kadar ki gülmeyebiliriz
Hiç mutluluktan ağlamadıysak
Hepsine kabul, dersimiz bitti
Geçmiş olsun, anlamadıysak
***
İstemiyorsan kapı bak orda
Zorlamam ki, keyfin bilir
Sebebi sana gerisi bana
Pişman olursan, gülümsenebilir
***
Kısacası giden bilir
Gittiyse madem dönmeyebilir
Kısacası sağır geçmiş
Bağır çağır ne fayda, duymayabilir
***
O kadar ki sevmeyebiliriz
Ne kadar ki düşman değilsek
O kadar özel değilmişiz demek ki
Sonunu yolla halletmişsek
***
O kadar ki gülmeyebiliriz
Hiç mutluluktan ağlamadıysak
Hepsine kabul, dersimiz bitti
Geçmiş olsun, anlamadıysak
***
İstemiyorsan kapı bak orda
Zorlamam ki, keyfin bilir
Sebebi sana gerisi bana
Pişman olursan, gülümsenebilir
***
Kısacası giden bilir
Gittiyse madem dönmeyebilir
Kısacası sağır geçmiş
Bağır çağır ne fayda, duymayabilir