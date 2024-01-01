Gökhan Türkmen

O kadar ki sevmeyebiliriz Ne kadar ki düşman değilsek O kadar özel değilmişiz demek ki Sonunu yolla halletmişsek *** O kadar ki gülmeyebiliriz Hiç mutluluktan ağlamadıysak Hepsine kabul, dersimiz bitti Geçmiş olsun, anlamadıysak *** İstemiyorsan kapı bak orda Zorlamam ki, keyfin bilir Sebebi sana gerisi bana Pişman olursan, gülümsenebilir *** Kısacası giden bilir Gittiyse madem dönmeyebilir Kısacası sağır geçmiş Bağır çağır ne fayda, duymayabilir *** O kadar ki sevmeyebiliriz Ne kadar ki düşman değilsek O kadar özel değilmişiz demek ki Sonunu yolla halletmişsek *** O kadar ki gülmeyebiliriz Hiç mutluluktan ağlamadıysak Hepsine kabul, dersimiz bitti Geçmiş olsun, anlamadıysak *** İstemiyorsan kapı bak orda Zorlamam ki, keyfin bilir Sebebi sana gerisi bana Pişman olursan, gülümsenebilir *** Kısacası giden bilir Gittiyse madem dönmeyebilir Kısacası sağır geçmiş Bağır çağır ne fayda, duymayabilir