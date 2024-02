Gökhan Türkmen

Yaşamadım mı sandın? Yapamaz mıyım sandın? Kara kutu bende İniş izni kulede Uçuk kaçık başka bir tene Ucu açık günlere Kafam rahat şimdi Sana göre kime ne Bana göre pek de haylaz Kafam iyi sanane Artık olmaz Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı cambaz Kaçamadım mı sandın? Kaçamaz mıyım sandın? Kara kutu bende İniş izni gecede Açık saçık başka bir tene Yaptım inan her şeye İçim rahat şimdi Sana göre hadi be Bana göre pek de koymaz Kafam iyi sana ne Hain olma Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı cambaz Ben de düştüm Pek rüküşüm Senle doğup nasıl da sensiz ölmüştüm Şimdi anla Bak zamanla doğduğun yer kül aslında Sana göre körebe Bana göre aşkı derya Ne kadar da acemi Ama şimdi Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı komedi Sana göre körebe Bana göre aşkı derya Ne kadar da acemi Ama şimdi Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı komedi Sana göre körebe Bana göre aşkı derya Ne kadar da acemi Ama şimdi Sözümün de eriyim Bak ben de böyleyim Deli dolu biriyim İşte bu aşkı komedi

Sensiz olacağımı bile bile Bana kendini neden yâr ettin? Bırakıp gitmene Arkandan ağlayacağımı bile bile Neden yüzüme güldün? Sensiz olacağımı bile bile Bana kendini neden yâr ettin? Bırakıp gitmene Arkandan ağlayacağımı bile bile Neden yüzüme güldün? Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Çok şeyi kayıp Fazlasıyla ayıp ettin Her şeyi sayıp Bana saygısızlık ettin Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım Beni kendine âşık Kendini de bu aşka tanık ettin Sonra da sensiz olamam sanıp Duvarları bana dost ettin Belki de haklıydın Sen sadece kendine saklıydın "Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de Duracaksın sandım