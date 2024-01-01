Gökhan Türkmen

-
Yaşamadım mı sandın?
Yapamaz mıyım sandın?
Kara kutu bende
İniş izni kulede
Uçuk kaçık başka bir tene
Ucu açık günlere
Kafam rahat şimdi
Sana göre kime ne
Bana göre pek de haylaz
Kafam iyi sanane
Artık olmaz
Sözümün de eriyim
Bak ben de böyleyim
Deli dolu biriyim
İşte bu aşkı cambaz
Kaçamadım mı sandın?
Kaçamaz mıyım sandın?
Kara kutu bende
İniş izni gecede
Açık saçık başka bir tene
Yaptım inan her şeye
İçim rahat şimdi
Sana göre hadi be
Bana göre pek de koymaz
Kafam iyi sana ne
Hain olma
Sözümün de eriyim
Bak ben de böyleyim
Deli dolu biriyim
İşte bu aşkı cambaz
Ben de düştüm
Pek rüküşüm
Senle doğup nasıl da sensiz ölmüştüm
Şimdi anla
Bak zamanla doğduğun yer kül aslında
Sana göre körebe
Bana göre aşkı derya
Ne kadar da acemi
Ama şimdi
Sözümün de eriyim
Bak ben de böyleyim
Deli dolu biriyim
İşte bu aşkı komedi
Sana göre körebe
Bana göre aşkı derya
Ne kadar da acemi
Ama şimdi
Sözümün de eriyim
Bak ben de böyleyim
Deli dolu biriyim
İşte bu aşkı komedi
Sana göre körebe
Bana göre aşkı derya
Ne kadar da acemi
Ama şimdi
Sözümün de eriyim
Bak ben de böyleyim
Deli dolu biriyim
İşte bu aşkı komedi
-
Al bu sana ilk olmuşken
Ne acı ki son şarkım bu
Çok mu kolaydı yoksa zor mu
Bu sisli aşk, bu tutku
***
Oldu
Hani olmazdı?
Sondu
Sende gitmek yoktu
Doldu süre, bize bu bile çoktu
Bir hayaldi
Yok oldu
***
Sus doğru yalan ne fark eder
Bak bir aşk başlamadan böyle biter,
Kime
Kime kalır aşk?
***
Ver geri seni sevdiğimi
Bakma git, daha ne söylemeli
Yoksun artık bende ne acı, bitti
***
Yitti, yetti o günler, bana yetti
Çok, çok da mutlu etti
Birdi, bende yerin ah
Tekti
Bir çocuk bende tükendi!
***
"Yeter" demek yetmez ki bazen!
Ah içimde bir öykü ağıtlarla biter
Güler yüzüme taptığım bir "sen"
Ah içimdeki türkü dudaktan kalbe düşer.
***
Düşer de hani bir gün olur da, Azrail bana güler
Bir yerde hani bir gün olur da, Azrail bana güler
-
Sana güneş hep arkandan vurmuş
gölgen hep önde
geceler zaten kara
yüzünü görmek güneşe bakmak gibi zaten
ne zaman istesem sen yakıyorsun
***
Elin hep dudağında durmuş
sessiz bir ifade
geceler hep suskun
aynaya bakmak gibi senle konuşmak
ne zaman dinlesem sen susuyorsun
ne zaman dinlesem sen susuyorsun
***
Yastığımda kalmış yüzün
biraz ayrılık biraz hüzün
say ne kadar zaman oldu
dokun ellerin mi kör oldu
bak bulamadım başka bir ten
gözlerin yakar mı yeniden
herkesi unutur da yüreğim
seni saklar bir tanem..
-
Sensiz olacağımı bile bile
Bana kendini neden yâr ettin?
Bırakıp gitmene
Arkandan ağlayacağımı bile bile
Neden yüzüme güldün?
Sensiz olacağımı bile bile
Bana kendini neden yâr ettin?
Bırakıp gitmene
Arkandan ağlayacağımı bile bile
Neden yüzüme güldün?
Çok şeyi kayıp
Fazlasıyla ayıp ettin
Her şeyi sayıp
Bana saygısızlık ettin
Çok şeyi kayıp
Fazlasıyla ayıp ettin
Her şeyi sayıp
Bana saygısızlık ettin
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Çok şeyi kayıp
Fazlasıyla ayıp ettin
Her şeyi sayıp
Bana saygısızlık ettin
Çok şeyi kayıp
Fazlasıyla ayıp ettin
Her şeyi sayıp
Bana saygısızlık ettin
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
Beni kendine âşık
Kendini de bu aşka tanık ettin
Sonra da sensiz olamam sanıp
Duvarları bana dost ettin
Belki de haklıydın
Sen sadece kendine saklıydın
"Dur, ileri gitmeyelim" dediğinde, ben de
Duracaksın sandım
-
Tamam mı bitti işte
İçin rahat mı
Bu muydu istediğin yar
Bensiz hayat mı
Kabullendim git artık
Pişmansan gitme lütfen
Sensiz de yaşansa da
Söyleme istemem
Bırak tutsun aşk yine
Sımsıkı ellerinden
Gideceksen de sus sen
Ama susmayacağım ben
Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri
Dilin bağı çözülür
Dökülür tüm cümleleri
Ben tamamlarım yarım kalan geceleri
Sen bunlara aldırma
Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri
Dilin bağı çözülür
Dökülür tüm cümleleri
Ben tamamlarım yarım kalan geceleri
Sen bunlara aldırma, sen bunlara aldırma
Tamam mı bitti işte
İçin rahat mı
Bu muydu istediğin yar
Bensiz hayat mı
Kabullendim git artık
Pişmansan gitme lütfen
Sensiz de yaşansa da
Söyleme istemem
Bırak tutsun aşk yine
Sımsıkı ellerinden
Gideceksen de sus sen
Ama susmayacağım ben
Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri
Dilin bağı çözülür
Dökülür tüm cümleleri
Ben tamamlarım yarım kalan geceleri
Sen bunlara aldırma
Ağır ağır çözülür aşkın ayak izleri
Dilin bağı çözülür
Dökülür tüm cümleleri
Ben tamamlarım yarım kalan geceleri
Sen bunlara aldırma, sen bunlara aldırma
-
-
Her adım anladım seni bana bağladı
Adı mutluluktu ağladım
Nerdesin bitmesin
Buraya kadarmış sevgilim
Elveda diyen sen misin
***
Gitme dur sakın
Acıyor içim sensiz
Gitme sevgilim
Mutlu olsan da bensiz
***
Belki bende hata yaptım
Seni sevdim tek biran pişman olmadan
Çok düşündüm çok yalvardım
Tanrım alma canımı
Teniyle bir gün buluşmadan
***
Belki şimdi belki asla
Ya ölüm ya aşk istedim dudağından
Uyuyorsam bırak lütfen
Sen kal aşk ben giderim
Buralardan sabah olmadan...
-
Bak yine sağ elim o kalemde
Sol elim yırttığımı sandığın o resimde
Sen yine, sonsuzum ben bu kez
Yorgunum, dokunsam hayaline boğulurum
***
Ellerim gizledi gerçeği
Dışı tütün kokan o hasreti
Bunca yıl yapamam, dur hayır
Gururum bu aşkın tek serveti
***
Kal, bu sözler dönmen için yazılmıyor
Sanma ki hiç içim sızlamıyor
Öldürmez ayrılık
Oysaki pişmanlık öldürüyor
***
Kal, bu sözler dönmen için yazılmıyor
Sanma ki hiç içim sızlamıyor
Öldürmez ayrılık
Oysaki gerçekler öldürüyor
***
Bak yine sağ elim o kalemde
Sol elim yırttığımı sandığın o resimde
Sen yine, sonsuzum ben bu kez
Yorgunum, dokunsam hayaline boğulurum
***
Ellerim gizledi gerçeği
Dışı tütün kokan o hasreti
Bunca yıl yapamam, dur hayır
Gururum bu aşkın tek serveti
***
Kal, bu sözler dönmen için yazılmıyor
Sanma ki hiç içim sızlamıyor
Öldürmez ayrılık
Oysaki pişmanlık öldürüyor
***
Kal, bu sözler dönmen için yazılmıyor
Sanma ki hiç içim sızlamıyor
Öldürmez ayrılık
Oysaki gerçekler öldürüyor
-
Ah bu ekin bizde hiç tutmaz mı?
Gözlerin yaşı nadasta kurumaz mı?
Bir babam ki yaprak yaprak dökülen
Dalların eğilir de kendini vurmaz mı?
***
Dokunsam sana sen gibi kokar mıyım?
Günaha senin gibi bakar mıyım?
Sonbahar tane tane dökülür
Senin gibi sağlam ayağa kalkar mıyım?
***
Ah babam, can babam
Bu dert bizde yok babam
Bize değen seni yakar
Seni yakan bizde söner
***
Ah babam, can babam
Bu dert bizde yok babam
Bize değen seni yakar
Seni yakan bizde söner
***
Dokunsam sana sen gibi kokar mıyım?
Günaha senin gibi bakar mıyım?
Sonbahar tane tane dökülür
Senin gibi sağlam ayağa kalkar mıyım?
***
Ah babam, can babam
Bu dert bizde yok babam
Bize değen seni yakar
Seni yakan bizde söner
***
Ah babam, can babam
Bu dert bizde yok babam
Bize değen seni yakar
Seni yakan bizde söner
***
Bize değen seni yakar
Boynunu bükme babam
-
Hatıralar başucumda nöbet tutar
Gece gündüz bekler beni
Düşlerim var benim, hayallerim var
Fikrim derya deniz, fikrim geri getirir seni
Ne eserim ne yağarım
Dururum mateme dilsiz, dağ gibi
Dualarım var, duvarlarım var
Yazarım, söylerim yana yana ismini
Yarıda kaldı şarkılar aman
Bu yaraya deva değil zaman
Ateş düştüğü yeri yakan
Bu düzeni bozuk dünya yalan
Ötme bülbül, ötme
Canla yazda, kışta
Sen gülü terketme
Şarkılar, şiirler, yasla
Ötme bülbül, ötme
E canla yazda, kışta
Sen gülü terketme
Şarkılar, şiirler, yasla
Yarıda kaldı şarkılar aman
Bu yaraya deva değil zaman
Ateş düştüğü yeri yakan
Bu düzeni bozuk dünya yalan
Hatıralar başucumda nöbet tutar
Gece gündüz bekler beni
Düşlerim var benim, hayallerim var
Fikrim derya deniz, fikrim geri getirir seni
Ne eserim ne yağarım
Dururum mateme dilsiz, dağ gibi
Dualarım var, duvarlarım var
Yazarım, söylerim yana yana ismini
Yarıda kaldı şarkılar aman
Bu yaraya deva değil zaman
Ateş düştüğü yeri yakan
Bu düzeni bozuk dünya yalan
Ötme bülbül, ötme
Canla yazda, kışta
Sen gülü terketme
Şarkılar, şiirler, yasla
Ötme bülbül, ötme
E canla yazda, kışta
Sen gülü terketme
Şarkılar, şiirler, yasla
Yarıda kaldı şarkılar aman
Bu yaraya deva değil zaman
Ateş düştüğü yeri yakan
Bu düzeni bozuk dünya yalan
-
Kaç kere sustum aşkı güz yapanlara
Varamadım sual edip derdi soranlara
Bin dert yükledim aşikar duvarlara
Ağlayamadım sevdayı oyun sananlara
***
Nefesimde yaşattım ismini inadına
Hissetmeden yalandan haykıranlara
Rengini göremedim son bakışlarda
Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
***
Nefesimde yaşattım ismini inadına
Hissetmeden yalandan haykıranlara
Rengini göremedim son bakışlarda
Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
-
Kaç kere sustum aşkı güz yapanlara
Varamadım sual edip derdi soranlara
Bin dert yükledim aşikar duvarlara
Ağlayamadım sevdayı oyun sananlara
***
Nefesimde yaşattım ismini inadına
Hissetmeden yalandan haykıranlara
Rengini göremedim son bakışlarda
Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
***
Nefesimde yaşattım ismini inadına
Hissetmeden yalandan haykıranlara
Rengini göremedim son bakışlarda
Kokuna sarıldı gitti şimdi rüzgarlarda
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni
***
Bile bile yandı yüreğim
Yana yana söndü yüreğim
Benim sonum sende bilirim
Unutamadım seni