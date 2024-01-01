Gökhan Türkmen

Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi Hiç olmazsa son bir defa öp Bu kadar zor mu seni sevdim bir zamanlar demek Öyle zor ki yeniden sevmek *** Yalnızlık eski bir ezber Ayrılık alışkanlık Sensizlik bana dost bana eş Bu kadar mağrur olma inan sen olmasan bile Hayat devam eder doğar güneş *** Susma veda ederken Bıraz gül bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken *** Susma veda ederken Bıraz dur bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken *** Anladım gidiyorsun daha öncekiler gibi Hiç olmazsa son bir defa öp Bu kadar zor mu seni sevdim bir zamanlar demek Öyle zor ki yeniden sevmek *** Yalnızlık eski bir ezber Ayrılık alışkanlık Sensizlik bana dost bana eş Bu kadar mağrur olma inan sen olmasan bile Hayat devam eder doğar güneş *** Susma veda ederken Biraz gül bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken *** Susma veda ederken Biraz gül bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken *** Susma veda ederken Biraz gül bir şey söyle giderken Gitme hemen gitme Kal, biraz dur daha erken