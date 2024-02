Gökhan Türkmen

Hayat hep böyledir Aniden çıkmaz bir yol olur Sorular aklını çelince cevap sendedir Ararsan derinlerdedir *** Hayat hep böyledir Aniden çıkmaz bir yol olur Sorular aklını çelince cevap sendedir Ararsan derinlerdedir *** Çok uzaklarda bir yerlerde Belki bi' masal ülkesinde Anahtarın olmasa da sen Gir yine de *** Çok derinlerde bir yerlerde Belki gerçeğin ötesinde Hayallerin kırılsa da sen Sev yine de *** Hayat hep böyledir Aniden çıkmaz bir yol olur Sorular aklını çelince cevap sendedir Ararsan derinlerdedir *** Çok uzaklarda bir yerlerde Belki bi' masal ülkesinde Anahtarın olmasa da sen Gir yine de *** Çok derinlerde bir yerlerde Belki bi' masal ülkesinde Hayallerin kırılsa da sen Sev yine de *** Sev yine de Sev yine de *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Yalan olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Hayal olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Yalan olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Hayal olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Yalan olsa *** Hayat diz çöktürse de seni her gün Elini uzatacak biri bir gün Bozduğun yeminler hep geride kalan Masal olsa

Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa Koydular bir yola bizi, nereye diye soran yok (yok, yok, yok) Sattılar bir pula bizi, kime diye soran yok (yok, yok) Gömdüler mezara bizi, üzerimize çiçek eken yok (eken yok) Örttüler üstümüzü, aman gözükmesin gökyüzü, bilen yok (bilen yok) Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Her şeyin başı ben miyim? Ya da ben bu olayda neredeyim? Hadi açıkla ya da konuşma Yar mıyım yoksa ser miyim? Hadi ordan ben bunu yer miyim? Hadi fısılda, bana dokunma Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa, oh Kırk yıl yaşa